Elecciones Estados Unidos: ¿qué presidente le convendría más a Colombia? Responde Gabriel Silva

Gabriel Silva Luján fue embajador de Colombia en Estados Unidos y ahora se encuentra en Nueva York, siguiendo muy de cerca las elecciones presidenciales. Él explica las consecuencias que esta decisión puede tener para el mundo y para Colombia.

"En otras ocasiones, muy pocas, ha ocurrido situaciones muy difíciles donde ha quedado en entredicho la elección. Esta elección del 2024 va a parecer a esas otras experiencias, pero de una manera mucho más dramática. Nunca se ha llegado a la violencia a la que se ha llegado, ni verbal ni física, ni hostigamiento, ni hostilidad a los votantes. Entonces va a ser una situación muy complicada, porque los resultados no están claros y no van a ser claros incluso después de las elecciones", manifestó Gabriel Silva, exembajador de Colombia en Estados Unidos, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

¿Qué presidente le conviene más a Colombia?

"La crisis democrática de los Estados Unidos no le conviene a nadie. Y ese va a ser el principal resultado. Suponiendo que se escoge un presidente, ya sea Harris o Trump, sí empieza a haber diferencias. Es quizás el presidente Trump el que tendría una relación más conflictiva con Colombia, y me temo que es algo que el propio presidente Petro ha estado buscando. Todos los intentos de involucramiento de Petro en las elecciones de Estados Unidos, hablando a favor de Harris y criticando a Trump. Eso se devuelve, eso no se queda así. Entonces parecería que el propio presidente Petro está anticipando la victoria de Trump y una confrontación que quizás le sirva políticamente en Colombia; pero sería muy malo para el interés nacional".

¿Sería más difícil para Venezuela que gane Trump?

"Sí, de pronto una actitud más beligerante. Los problemas que tiene Estados Unidos son de tal magnitud. Estamos hablando de la situación en Ucrania, China, el Pacífico, la misma situación en el Medio Oriente que es aterradora. Entonces, realmente el interés en América Latina es menor, lo cual lleva a que las decisiones sean simples. Es decir, Maduro me cae mal, me parece un enemigo de los Estados Unidos, actuamos contra él y ya. Y dejan que sean los secretarios de Estado y demás los que tomen las decisiones. No esperemos una política sofisticada frente al tema de Venezuela y creo que se ha ganado Maduro un gran enemigo en cualquiera de los dos presidentes, más en el caso de Trump, por razones ideológicas. Pero creo que incluso si es Harris la presidenta, ya hay una actitud de rechazo a lo que hizo Maduro con las elecciones y el robo de las elecciones a María Corina. En cualquier escenario, va a ser muy difícil para Venezuela y, por lo tanto, para Colombia".

