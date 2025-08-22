Mujer habría asesinado a su esposo, que tenía cáncer, y a sus dos hijos: dejó señales en TikTok

La comunidad de Madbury, New Hampshire, está conmocionada tras conocer el desenlace fatal que tuvo una familia, luego de que la mamá decidiera acabar con la vida de su esposo, sus dos hijos mayores y la suya. Las autoridades encontraron en la casa familiar los cuerpos sin vida de los padres y dos menores de 8 y 6 años con impactos de bala. Solo una bebé resultó ilesa.

La familia Long estaba conformada por el esposo Ryan Long (48), su esposa Emily Long (34) y sus hijos Parker Long (8), Ryan Long (6) y una bebé (3) de la que no se ha revelado su identidad, al ser la única sobreviviente del caso. Meses atrás, el padre de familia había sido diagnosticado con cáncer cerebral avanzado y tenía poca expectativa de vida.



¿Qué pasó con la familia?

Emily y Ryan Long eran una pareja de esposos común en Estados Unidos, habían conformado un lindo hogar con sus tres hijos en una gran casa en Madbury, New Hampshire. Él era psicólogo en la escuela secundaria Oyster River Middle School y ella trabajaba para la cadena de restaurantes local Wing-itz. Sus vecinos los recuerdan como una familia amorosa que estaba atravesando un difícil momento.

Meses atrás, Ryan Long había sido diagnosticado con un cáncer cerebral agresivo y sin cura. Los médicos le habían dado una expectativa de vida promedio de 12 a 15 meses, según la American Brain Tumor Association. Desde ese momento, Emily Long empezó a compartir su día a día en TikTok, contando las batallas que enfrentaba a diario con la enfermedad de su esposo y el cuidado de los tres menores.



Los videos de Emily eran alarmantes. La mujer, a diferencia de otras personas que registran la batalla contra el cáncer en redes sociales, utilizaba la plataforma como un medio de desahogo en el que con cierta frecuencia manifestaba sentirse "sola", "abrumada" y "deprimida".

Emily decía que le gustaba hacer los videos en TikTok porque era "más barato que la terapia". Sin embargo, con el paso de las semanas, sus declaraciones se hicieron más fuertes. "Sé que necesito ver a un terapeuta, sé que tengo que pedir ayuda… pero no estoy lista para admitirlo, creo", dijo en un video días antes del crimen y agregó que "estoy de duelo por mi esposo, por mi matrimonio, y todavía están ahí. Es muy confuso y abrumador".

"Hoy decidí que tengo que hacer un esfuerzo consciente para cambiar mi mentalidad. Voy a salir de esta depresión, quiera o no", declaró en un video el día antes.



¿Cómo ocurrió el crimen?

Las autoridades han determinado que en la madrugada del 18 de agosto, Emily Long tomó la pistola que tenían en el hogar y decidió acabar con la vida de su esposo, sus dos hijos mayores y la suya. Solo dejó con vida a su pequeña hija de 3 años.

Las autopsias de los cuerpos determinaron que: Ryan Long, de 48 años, murió por varios impactos de bala; los niños Parker y Ryan murieron por un disparo en la cabeza, cada uno. En los tres casos la causa de muerte fue determinada como homicidio. Por su parte, el cuerpo de Emily, de 34 años, tenía un solo impacto de bala en la cabeza, su causa de muerte fue suicidio.

En medio de la investigación, la Fiscalía ha solicitado a las personas "evitar especular que este suceso fue causado por una única razón o factor estresante". El fiscal general de New Hampshire, John Formella, declaró que "si bien la investigación aún está en curso, no se conoce ninguna amenaza para el público en general en este momento". Se desconoce qué pasará con la menor de 3 años que sobrevivió.

Vecinos de la familia reconocieron estar en shock ante lo ocurrido. "Fue un shock. No lo vimos venir. Por lo que sabíamos, era una familia perfecta", dijo a la prensa local Bevy Ketel, conocido de la familia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL