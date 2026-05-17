Elecciones presidenciales en Perú: ya se confirmaron los dos candidatos de la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú oficializó este domingo que la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, disputarán la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral el 7 de junio.



Las fórmulas que buscarán la jefatura de Estado para el período 2026-2031 fueron proclamadas en una ceremonia presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien certificó los resultados de los comicios generales del pasado 12 de abril.



Así quedó la primera vuelta presidencial en Perú

El conteo determinó que Fujimori fue la candidata más votada, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos.

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El máximo organismo electoral peruano confirmó, de esa manera, los resultados del escrutinio del 100 % del sufragio, que concluyó el pasado viernes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 33 días después de la votación.

Los resultados fueron proclamados en una ceremonia que comenzó a las 07:30 horas (12:30 GMT) de este domingo, con la asistencia de los miembros del pleno del JNE, autoridades nacionales, integrantes de misiones de observación electoral internacional y personeros (representantes legales) de los partidos políticos participantes.



Las elecciones en Perú sufrieron demoras en el inicio de la votación en muchas mesas, especialmente en Lima y en Estados Unidos, que provocaron denuncias, sin presentar pruebas contundentes, de López Aliaga de que se había cometido un fraude en su contra, por lo que reclamó sin éxito que se convoquen comicios complementarios y se realice una auditoría antes de la proclamación de los resultados finales.



La segunda vuelta será una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentarse la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que ha perdido las tres últimas elecciones, y Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien venció a la candidata hace cinco años.



La primera vuelta en Perú tuvo 35 candidatos

Estas elecciones fueron las más multitudinarias de la historia de Perú al congregar a 35 candidatos presidenciales, en medio de un amplio rechazo de la población peruana por su clase política.

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Esto ha llevado a que los votos blancos y nulos supongan el 16,84 % de votos emitidos, al sumar 3.418.321, una cifra superior a la obtenida por cualquier otro aspirante en la contienda.

Durante las últimas semanas, los 60 jurados electorales especiales establecidos en todo el país tuvieron que revisar más de 5.000 actas impugnadas por distintas inconsistencias, lo que obligó a recontar votos en algunos casos, en extensas audiencias públicas para dirimir las observaciones presentadas por los partidos.

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En ese sentido, el JNE informó de que se revisaron más de 60.000 actas con observaciones y que la fecha de proclamación ha sido similar a la de anteriores procesos, ya que en 2011 se hizo el 13 de mayo, en 2016 el 10 de mayo, y en 2021 el 18 de mayo.

La segunda vuelta determinará al presidente o presidenta que gobernará a Perú durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener ocho mandatarios.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

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Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE