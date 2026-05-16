Hombre perdió la vida luego de quedar atrapado en escalera eléctrica: nadie lo habría ayudado

Un hombre de 40 años falleció días después de sufrir un grave accidente en una escalera mecánica dentro de una estación de metro en el área de Boston, en Estados Unidos. El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando cayó al final del equipo y quedó atrapado durante varios minutos sin recibir asistencia inmediata. El hecho se registró a principios de este año en la estación Davis station, parte del sistema operado por la MBTA, el sistema de transporte público de Massachusetts.

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La víctima, identificada como Steven McCluskey, descendía por una escalera mecánica alrededor de las 5:00 de la mañana cuando perdió el equilibrio al llegar al final del tramo. Según registros difundidos por NBC 10 Boston y el Boston Globe, el hombre tropezó y cayó en la zona inferior de la escalera mecánica. En ese punto, su cuerpo quedó atrapado entre la estructura del equipo, lo que provocó una situación crítica que se prolongó durante varios minutos.



Videos captaron que nadie le habría ayudado al hombre tras accidente

Cámaras de seguridad del lugar captaron la secuencia del accidente y en las imágenes se observa cómo, tras la caída, varias personas continúan transitando por la estación sin intervenir de inmediato, mientras otras miran brevemente antes de seguir su camino. Durante aproximadamente 20 minutos nadie detuvo la escalera mecánica ni llamó de forma efectiva a los servicios de emergencia desde el lugar del incidente.

El sistema de emergencia de la escalera mecánica contaba con un botón de parada, pero este no fue activado hasta varios minutos después del accidente en el que perdió la vida el hombre. La asistencia llegó cuando un trabajador de la MBTA activó finalmente el mecanismo de detención de la escalera mecánica. Esto ocurrió alrededor de 22 minutos después del incidente inicial, según información recopilada por la cadena NBC 10 Boston.



Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron al hombre sin pulso. La situación se complicó por el hecho de que parte de su ropa había quedado atrapada en el sistema mecánico, lo que dificultó su liberación inmediata.

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El proceso de rescate tomó otros 30 minutos aproximadamente, debido a la necesidad de asegurar el área y desmontar parcialmente el mecanismo para retirar al afectado. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano, donde permaneció internado en estado crítico.

El hombre falleció diez días después a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.



¿Qué dijeron las autoridades del metro sobre el caso?

Tras lo ocurrido, la administración del sistema de transporte emitió declaraciones calificando el hecho como un "terrible accidente". La dirección de la MBTA señaló que el sistema de escaleras mecánicas no presentaba fallas técnicas y que es importante "que el público sepa que cualquier persona puede detener una escalera mecánica en caso de emergencia pulsando el botón rojo con la etiqueta ‘STOP’ que se encuentra en la parte superior e inferior de cada escalera mecánica".

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Familiares del hombre han expresado que a McCluskey "le encantaba construir cosas" y "amaba a sus hijos y le encantaba ser padre". Tras lo ocurrido, han pedido explicaciones sobre la falta de intervención inmediata. "¿Dónde estaban los guardias de seguridad que se supone que deben estar en todas las plantas desde que abre hasta que cierra? ¿Cómo es posible que en una estación de tren tan concurrida nadie se detenga, que nadie lo vea?".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co