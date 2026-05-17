¿Qué secretos conoce Alex Saab de Maduro que podrían sentenciar al venezolano en EE. UU.?

Alex Saab, el empresario colombiano y señalado testaferro de Nicolás Maduro, aterrizó el sábado en la noche en un aeropuerto de Miami tras haber sido enviado por Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

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El exministro, que por segunda vez enfrenta a la justicia estadounidense, lucía una barba blanca y se veía más delgado. El operativo estuvo coordinado por la DEA, el FBI y los departamentos de Justicia y de Estado.

Desde Venezuela, donde calificaron su envío como una "deportación", indicaron en un comunicado que el procedimiento se realizó en el marco de una solicitud internacional, considerando que Saab se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos.



El congresista republicano Carlos Gimenez, a través de su cuenta en X, celebró la decisión y advirtió: "Ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Luego iremos por ella. Queda poco”.



Testimonio clave en acusaciones contra Maduro

El regreso de Saab a la custodia de Estados Unidos ocurre a menos de tres años de haber sido liberado en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas durante la administración de Joe Biden.



El caso abre la posibilidad de que Alex Saab pueda convertirse en un testigo clave en las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra el expresidente Maduro, quien enfrenta cargos federales en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores.

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En la corte federal del distrito sur de Florida, Alex Saab enfrenta un cargo por conspiración para lavado de dinero desde 2019. Según los fiscales estadounidenses, el caso está relacionado con un esquema de desvío de más de 350 millones de dólares, a través de estructuras financieras internacionales y contratos públicos.

Con su reingreso a territorio estadounidense, el caso vuelve a avanzar en su trámite ante la justicia federal. Fiscales en Miami ya habrían reactivado dichas investigaciones y se espera que pronto el empresario sea presentado ante un juez federal para su primera comparecencia y definir su situación procesal inicial.

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Saab es una figura de gran interés para la justicia estadounidense porque su testimonio podría ser clave para las acusaciones contra Nicolás Maduro, ya que el colombiano estuvo inmerso durante años en el régimen venezolano. Además, su testimonio podría tener implicaciones en la política de Colombia.



El comienzo de la caída de Alex Saab

Según Washington, Saab, de ascendencia libanesa, utilizó su poder para realizar millonarias operaciones de narcotráfico a través del programa social más importante de Venezuela, el mismo que llevó mercados a más de cinco millones de personas.

Roberto Deniz, periodista venezolano de Armando.Info, explicó que el empresario “sencillamente logró ganarse la confianza de Nicolás Maduro, Cilia Flores y todo el entorno familiar de ellos. (…) Nicolás Maduro se hace presidente en abril de 2013. Casi 15 semanas meses después, desde una institución llamada Fundación Propatria 2000, controlada por los sobrinos y los hijos de Cilia Flores, empezaron a darle negocios millonarios en ese momento para la construcción de vivienda a Álex Saab. Casi que se convirtió en el operador financiero de la familia”.

Pero luego de la captura de Maduro, en enero de 2026, Delcy Rodríguez destituyó a Saab de su cargo como ministro de Industria. Semanas después corría el rumor de que había sido capturado, aunque el gobierno interino venezolano se abstuvo de realizar cualquier comentario hasta el sábado 16 de mayo, cuando se confirmó que fue entregado a las autoridades estadounidenses. (Lea también: Esposa de Alex Saab fue retirada del cargo que ocupaba en gobierno de Venezuela)

Juli Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, consideró que el envío de Saab a EE. UU., “demuestra de manera concreta, fehaciente, incontrovertible, que en este momento la administración de Trump es la que tiene el control sobre Venezuela y el hecho de que Saab sea devuelto a la cárcel es un motivo de satisfacción”.



¿Qué secretos tiene de Saab de Maduro y qué efectos habría en Colombia?

“Yo creo que si hay una persona que tiene información de los circuitos financieros, de las rutas financieras adonde se movieron cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en venezolana, sustraídos literalmente del estado venezolano, ese es Alex Saab”, dice el periodista.

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Para Borges, el empresario “era la persona que le manejaba todo lo relacionado al dinero, que en el caso venezolano no hay línea de separación entre Estado, gobierno y el bolsillo de Nicolás Maduro”.

“Salió de la cárcel y Alex Saab siguió jugando ese papel fundamental para Maduro como conexión con Irán, conexión con China y en la evasión de las sanciones”, señaló el político venezolano, asegurando que “quien picaba la torta y repartía la torta de corrupción en toda la jerarquía del régimen, civil y militar, era el señor Alex Saab, con lo cual él sabe la historia de todo el mundo porque él fue el repartidor de todo ese proceso oscuro, de manejo petrolero, de evasión de sanciones y de todo lo que fue su poder al lado de Nicolás Maduro”.

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Pero los líos judiciales de Saab también podrían tener efectos políticos en Colombia, luego de que el reportero Deniz recordara que Abelardo de la Espriella fue abogado del empresario y el ahora candidato, “al menos hasta 2018, seguía diciendo que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano, y que si se supiera que su cliente estaba vinculado con el régimen venezolano, él jamás lo defendería. Si desde 2016 lo sentó a hablar con las autoridades americanas porque lo estaban investigando por su rol en Venezuela, ¿por qué todavía en 2018, él en público decía que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano?”.

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