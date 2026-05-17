Tensión en Oriente Medio: dron provocó incendio en central nuclear de Emiratos Árabes Unidos

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron este domingo haber respondido a un incendio provocado por un ataque con dron que se desató "fuera del perímetro interior" de la central nuclear de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin que haya ocasionado problemas de seguridad.



"No se registraron heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica", indicó la oficina de medios de Abu Dabi en un comunicado, en el que afirmó que las autoridades han tomado "todas las medidas de precaución".

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La nota añadió que la Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí confirmó que "el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales", mientras que aseguró que todas las unidades de la planta "operan con normalidad" tras el ataque.

La planta comenzó a operar en 2020 y está ubicada a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, cerca de las fronteras con Arabia Saudita y Qatar.



Según declaró en 2024 Emirates Nuclear Energy Company, la empresa estatal operadora, esta central eléctrica cubre hasta una cuarta parte de las necesidades de electricidad del país, rico en petróleo.



Los Emiratos Árabes Unidos fueron el segundo país de la región en construir una central nuclear, después de Irán, y el primero del mundo árabe.

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Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el ataque en sí ni de su punto de lanzamiento, como suelen hacer desde el estallido de la guerra en Oriente Medio iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tras el inicio del conflicto, Teherán respondió con ataques de represalia contra Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Emiratos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait y Omán-, y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para estos países petroleros para poder exportar sus recursos.

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Sin embargo, Emiratos fue el país más castigado por Irán, incluso más que Israel, y las tensiones entre Abu Dabi y Teherán han aumentado hasta niveles sin precedentes tras el estallido de la guerra.

De hecho, el diario estadounidense Wall Street Journal informó el pasado lunes que EAU, ubicado frente a las costas iraníes, ha estado llevando a cabo ataques secretos contra Irán, uno de ellos en abril, en el que alcanzó una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan.

El Gobierno emiratí afirmó el sábado que "todas las medidas" adoptadas por el país del golfo Pérsico se han enmarcado "en acciones defensivas", sin aclarar si han atacado o no a la República Islámica.

Asimismo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó el viernes a un Estado miembro del bloque BRICS -en una clara referencia a Emiratos- de bloquear una declaración conjunta sobre la guerra en Oriente Medio debido a su "relación especial" con Israel y Estados Unidos.

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AGENCIA EFE y AFP