Emprendedores colombianos también se hacen sentir en París con "el man de los chorizos"

En el corazón del Distrito 18 de París, nadie lo conoce como Juan David, para los vecinos es "el man de los chorizos".

“El man de los chorizos nace de la necesidad de trabajar y es un emprendimiento que surgió acá en París. El nombre se dio porque un día yo estaba diciendo '¿Cómo guardo a una persona que me venda los chorizos?Pues como el man de los chorizos'”, afirmó David.

De abogado a "man de los chorizos" en París

Pasó de ser abogado, a estudiar cocina y llegó a Francia buscando una nueva vida.

“En un momento determinado de mi vida me di cuenta que lo que hacía no me hacía feliz y decidí trabajar en eso. Hice una reconversión profesional, estudié cocina en Argentina y hoy estoy vendiendo chorizos y productos colombianos en París”, contó.

Conquistó corazones con sus preparaciones y como el nombre del local, llena de dicha a quienes lo visitan.

“Vine para llevarle un regalo a mi nuera que es Colombia y vive en los Pirineos y me dijo que, la próxima vez que fuera, le llevara chorizos”, afirmó Christina, una de las clientas del lugar.

Los productos que vende "el man de los chorizos"

Tamales, empanadas, pandebonos y los famosos chorizos hacen parte de la carta, que también es famosa en redes sociales.

Así como muchos colombianos, July Posso llegó al lugar por redes sociales. "Su historia es muy, muy bonita, y emprendedor total, un ejemplo a seguir y queríamos probar los chorizos deliciosos“, dijo.

Pero en el menú no aparece una de sus mejores facetas, la ayuda a la comunidad que también reconoce su capacidad de acción con quienes más lo necesitan.