En plena clase, niña encontró a su profesor viendo un video con contenido para adultos

Un escándalo se suscitó en el interior de un colegio ubicado en la ciudad de Paraná, Argentina, luego de que una estudiante de 10 años encontrara a su profesor viendo un video con contenido para adultos en plena clase de informática.



De acuerdo a lo informado por Canal Once, la menor de edad le relató a sus padres que el docente “estaba mirando a dos adultos varones desnudos”.

Tras esto, los acudientes de la niña se dirigieron al plantel educativo y expusieron el caso.

Por las acciones del pedagogo, el colegio tomó la decisión de suspender al hombre de forma temporal, hecho que no cayó para nada bien entre otros padres de familia, quienes aseguraron que luego de una semana el profesor retomó su cargo.

Diferentes acudientes de los estudiantes señalaron que no es la primera vez que un hecho así ocurre, puesto que el mismo docente fue señalado de realizar dinámicas como 'Simón dice' para que los menores se tocaran sus partes íntimas.

Varios padres están recolectando firmas para que el sujeto sea retirado del colegio. “Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos me parece una cosa terrible y no es la primera vez que hay comentarios sobre él. La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más porque no me siento segura de que mis chicos estén cerca de esa persona”, expresó la acudiente de un estudiante al medio citado.