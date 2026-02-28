Sube a 40 la cifra de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en sur de Irán

El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 40, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades locales. El gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó la cifra de 40 fallecidas y reportó que 48 estudiantes resultaron heridas como consecuencia del ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab.

Poco antes, el vicegobernador de la provincia, Ahmad Nafisi, informó del ataque de esta mañana y señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.



A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.



EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.



Los Ministerios de Asuntos Exteriores de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, advirtieron este sábado a sus ciudadanos que no viajen a Israel e instaron a todos los nacionales que se encuentran en Irán a abandonar el país inmediatamente, tras los ataques de EE. UU. e Israel al país.



Al mismo tiempo, la aerolínea nacional de Letonia, Air Baltic, dijo que suspenderá todos los vuelos a Tel Aviv hasta al menos el 4 de marzo, informaron medios locales citando a un portavoz de la aerolínea.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia fue el primero en advertir a sus ciudadanos mediante una publicación publicada el sábado por la mañana. "Se renueva la advertencia de viaje a Israel ante la reciente escalada en Oriente Medio, que incluye el lanzamiento de cohetes y el cierre del espacio aéreo", dice el mensaje.

Además agrega que "insta encarecidamente a todos los viajeros a abstenerse de visitar Israel. Se insta a los ciudadanos letones que ya se encuentran en Israel a permanecer cerca de los refugios y a seguir las instrucciones de las autoridades".

La aerolínea British Airways también anunció hoy que cancela sus vuelos del sábado hacia Amán, además de los que salgan entre hoy y el martes 3 de marzo hacia Tel Aviv y el Aeropuerto Internacional de Baréin ante la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán.

También la británica Virgin canceló hoy un vuelo a Dubai y WizzAir ha cancelado todas las operaciones hacia Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi y Amán, en su caso hasta el sábado 7 de marzo.

