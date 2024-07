Encuestadora cree que sí pudo haber fraude en Venezuela: “La estadística no miente”

La reconocida firma encuestadora internacional Edison Research llevó a cabo un exit poll (encuesta a boca de urna) muy amplio durante las elecciones venezolanas con 8.000 entrevistas en un muestreo representativo en distintas ciudades del país. El resultado es muy distinto al presentado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE.

Noticias Caracol conversó con el representante de la empresa encuestadora y con un analista venezolano que habla sin tapujos de fraude.

Frank Paredes, representante de la empresa encuestadora Edison Research, manifestó que los datos que su compañía tiene es que "Maduro tenía el 31% de los votos y González, el 65%”.

Preguntado sobre si hubo fraude, Paredes contestó: “Pues, parece que sí podría ser fraude, porque la estadística es una ciencia y entonces no miente y los datos que estamos mirando es que González ganó por mucho (en sus encuestas) y no puede haber un error en las estadísticas tan grande para que Maduro pudiera ganar”.

Analista venezolano explica por qué hubo fraude en votaciones de Venezuela

Por su parte, Luken Quintana, del colectivo Hacha y Machete, explicó la importancia de un paso crucial que no se ha dado, la entrega de los resultados disgregados.

“Lo que hacen anoche es publicar unos resultados totalmente discrepantes con todos los estudios de opinión y con el propio conteo que el comando de oposición está haciendo y no dar los datos desglosados, que es lo más clave aquí. La única manera de poder auditar el resultado es no tener el resultado global, sino tener el resultado por centro, por región, por mesa, por estado, por municipio, por parroquia y eso no ha sucedido hasta el día de hoy”, explicó Quintana.

La duda, además, reside en los porcentajes que el CNE anunció, ya que no coinciden matemáticamente.

“Ellos plantean que hay un porcentaje de participación y que el conteo corresponde a un 80% del total de participación y, si sacamos la cuenta, eso da alrededor de tres millones de votos que faltarían por contar. ¿Cómo puede el CNE acreditar como una tendencia irreversible una diferencia de 700.000 votos, según ellos, si quedan tres millones de votos por contar?”, cuestionó.

Saltándose todos los controles democráticos, los resultados presentados dejan ver que lo anunciado no corresponde con la realidad.

