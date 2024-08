¿Es clara la postura del Gobierno Petro frente a la crisis de Venezuela?

El pasado 31 de julio, Colombia se abstuvo a votar la resolución que pedía al gobierno de Nicolás Maduro las actas electorales, luego de los polémicos resultados que dio el CNE en Venezuela.

Rafael Piñeros, internacionalista de la Universidad Externado, habló en Noticias Caracol y explicó que, “en efecto, en Colombia creció la presión para que la administración Petro hiciera algo o declarara algo con respecto a la situación de Venezuela. Uno podría esperar que, de acuerdo con la historia que ha tenido Colombia al interior de la OEA, pues hubiese una condena más enérgica”.

Piñeros sostuvo que “esa abstención, sin duda, refleja una intención de no querer comprometerse respecto a un asunto que vincula al país vecino, pero también hay que reconocer que, en el año 2019, Venezuela salió de la OEA y la posición de Colombia puede ser coherente, jurídicamente, en el sentido que no sea un foro ideal para discutir la situación de un país que no participa en esa organización”.

¿Doble discurso de Colombia ante crisis en Venezuela?

Rafael Piñeros se refirió a la doble posición que tuvo el Gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 31 de agosto, frente a las elecciones en Venezuela.

Piñeros sostuvo que las posturas del Gobierno Nacional “en efecto, revelan dos momentos distintos y, tal vez, van dirigidos a audiencias distintas. El mensaje de la mañana del presidente, a través de X, refleja la intención de comunicarle al pueblo cuál es su pensamiento, pero esa posición no vincula jurídicamente, mientras que en la tarde, al tratarse de un voto oficial de una resolución que se pretendía pasar al interior de la OEA, refleja el tono oficial del Estado. Yo creo que ese es el problema que a veces genera el presidente Petro en término de relaciones internacionales. Una cosa es lo que se lee en X y otra cosa es lo que el Estado termina haciendo”.

