Esposa de fiscal Marcelo Pecci, asesinado hace 3 años en Barú, escribió sentida carta: "Tengo miedo"

El caso de Marcelo Pecci , fiscal paraguayo especializado en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, ha sido uno de los más impactantes y dolorosos en la historia reciente de Paraguay y América Latina. Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia, mientras disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tres años después de su asesinato, Claudia Aguilera ha publicado una desgarradora carta en la que expresa su profundo dolor y la lucha constante por encontrar justicia para su esposo. La carta, que ha sido compartida ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, refleja la angustia y el sufrimiento que ha marcado la vida de Aguilera desde aquel fatídico día.



Emotiva carta de la esposa de Marcelo Pecci

En su carta, Aguilera comienza con un saludo íntimo a su esposo: "Hola, Marcelo. Hola, amor... Te escribo estas líneas sin tener el coraje para leerlas en voz alta. Te escribo al cumplirse tres años de tu muerte, de tu abrupta partida. Vida... no queríamos que las cosas fueran así".

Aguilera continúa describiendo cómo ha cambiado su vida desde la muerte de Pecci. Menciona a su hijo, Marcelito, quien ya tiene dos años y se parece mucho a su padre. "Marcelito tiene dos años, te parece y habla muy bien. Le cuento sobre vos, aunque tal vez no lo suficiente. Me conmuevo y no quiero que me vea llorar. Deseo protegerlo de todo lo malo que le tocó vivir a nuestra familia; de la infamia de vivir en un país sin justicia".

Publicidad

"Amor... ¿Te diste cuenta de que, en verdad, sin saberlo, me elegiste para ser tu viuda, la madre de tu hijo póstumo? Es una tarea pesada, que a veces siento que me asfixia. Pero la asumo, sabiendo que el amor que me diste me imprimió otra fuerza para vivir. Marcelo Pecci, esposo y padre de nuestro amado hijo... quiero pedirte perdón porque la voz se me sigue quebrando al nombrarte. Quiero que me perdones por no utilizar el micrófono que tengo a diario para gritar y exigir justicia. Tengo miedo", expresó Claudia.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en Barú, Cartagena - AFP

Añadió: "Me desgasto día a día al pensar en lo que ocurrió. Perdóname, amor, por no poder recordarte sonriendo, por no recordar la calidez de tu abrazo, y solo ver y escuchar los tres disparos; por recordar tu cuerpo ensangrentado y tu corazón desvaneciéndose poco a poco".

Publicidad

La carta también aborda la falta de justicia en el caso de Pecci. Aguilera expresa su frustración y desilusión con las autoridades y el sistema judicial: "Perdóname, amor, por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan". Aguilera también menciona su lucha personal con la fe y la esperanza. "Perdóname por ya no creer en la justicia. Te pido perdón por sentirme impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos. Amor, son tres años aciagos. Perdóname por no escribirte líneas más esperanzadoras".

"Marcelo, te pido perdón por no poder seguir con mi vida en paz, al evidenciar que tu memoria molesta a autoridades, a actores judiciales y a políticos de este país. Personas que tal vez prefieren encubrir —no sé a quién o a quiénes— y borrar, de paso, tu legado", dijo.

La carta concluye con una petición de fuerza y apoyo a su esposo fallecido: "Te pido que me des la fuerza para no claudicar y mantener la fe. Señala que tanto sus padres, hermanos, sobrinos, amigos y tantas personas que lo han amado lo van a recordar y seguir honrando su memoria, buscando que se haga justicia en algún lugar del mundo".