Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a 9 municipios de Colombia: "Mantenga perfil bajo"

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia sobre nueve municipios del departamento de Atlántico en Colombia, y recomendó a los ciudadanos del país norteamericano que no viajen a estos territorios por un "aumento de la violencia". Además, aseguró que algunos empleados del gobierno de EE. UU. han sido retirados de esta área.
"La Embajada ha observado un aumento de la violencia en varios municipios del Departamento del Atlántico. Los delitos violentos, la extorsión y los asesinatos selectivos entre grupos armados ilegales han aumentado drásticamente. No viaje a esta área en este momento", aseguró en su cuenta de X la oficina de Asuntos Consulares del departamento de Estado de EE. UU. Los municipios que tendrían este riesgo son los siguientes:
- Malambo
- Baranoa
- Sabana Larga
- Polo Nuevo
- Santo Tomás
- Palmar de Varela
- Galapa
- Puerto Colombia
- Sabana Grande
También recomendó a los ciudadanos que se encuentren en esta zonas realizar las siguientes acciones:
- Manténgase consciente de su entorno. Sea vigilante en las carreteras principales.
- Mantenga un perfil bajo.
- No muestre signos de riqueza, como teléfonos, relojes caros o joyas.
- No resista físicamente ningún intento de robo.
- Mantenga las puertas del automóvil cerradas con llave y las ventanas subidas.
- Monitoree los medios de comunicación locales para actualizaciones.
Noticia en desarrollo...