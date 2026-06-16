Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a 9 municipios de Colombia: "Mantenga perfil bajo"

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia sobre nueve municipios del departamento de Atlántico en Colombia, y recomendó a los ciudadanos del país norteamericano que no viajen a estos territorios por un "aumento de la violencia". Además, aseguró que algunos empleados del gobierno de EE. UU. han sido retirados de esta área.

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"La Embajada ha observado un aumento de la violencia en varios municipios del Departamento del Atlántico. Los delitos violentos, la extorsión y los asesinatos selectivos entre grupos armados ilegales han aumentado drásticamente. No viaje a esta área en este momento", aseguró en su cuenta de X la oficina de Asuntos Consulares del departamento de Estado de EE. UU. Los municipios que tendrían este riesgo son los siguientes:



Malambo

Baranoa

Sabana Larga

Polo Nuevo

Santo Tomás

Palmar de Varela

Galapa

Puerto Colombia

Sabana Grande

También recomendó a los ciudadanos que se encuentren en esta zonas realizar las siguientes acciones:

Manténgase consciente de su entorno. Sea vigilante en las carreteras principales.

Mantenga un perfil bajo.

No muestre signos de riqueza, como teléfonos, relojes caros o joyas.

No resista físicamente ningún intento de robo.

Mantenga las puertas del automóvil cerradas con llave y las ventanas subidas.

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