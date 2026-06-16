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Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a 9 municipios de Colombia: "Mantenga perfil bajo"

Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a 9 municipios de Colombia: "Mantenga perfil bajo"

El país norteamericano indicó que "ha observado un aumento de la violencia en varios municipios del departamento del Atlántico". Aseguró que se han registrado delitos violentos, extorsión y homicidios.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a 9 municipios de Colombia
Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a 9 municipios de Colombia.
AFP / Gobierno de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia sobre nueve municipios del departamento de Atlántico en Colombia, y recomendó a los ciudadanos del país norteamericano que no viajen a estos territorios por un "aumento de la violencia". Además, aseguró que algunos empleados del gobierno de EE. UU. han sido retirados de esta área.

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"La Embajada ha observado un aumento de la violencia en varios municipios del Departamento del Atlántico. Los delitos violentos, la extorsión y los asesinatos selectivos entre grupos armados ilegales han aumentado drásticamente. No viaje a esta área en este momento", aseguró en su cuenta de X la oficina de Asuntos Consulares del departamento de Estado de EE. UU. Los municipios que tendrían este riesgo son los siguientes:

  • Malambo
  • Baranoa
  • Sabana Larga
  • Polo Nuevo
  • Santo Tomás
  • Palmar de Varela
  • Galapa
  • Puerto Colombia
  • Sabana Grande

También recomendó a los ciudadanos que se encuentren en esta zonas realizar las siguientes acciones:

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