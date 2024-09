Este será el recorrido de vuelo humanitario que busca repatriar a colombianos en Líbano

Tras el anuncio de la muerte del líder Hassan Nasrallah, miles de personas en el Líbano siguen resistiendo la ofensiva israelí. Según el último balance del gobierno libanés, en los últimos 10 días más de mil personas han muerto y 6 mil más han resultado heridas.

En comunicación con Noticias Caracol en vivo, Edwin Ostos Alfonso, embajador de Colombia en Líbano, expresó que evidentemente hay zozobra entre los colombianos que se encuentran en este país de Medio Oriente por los bombardeos.

Sobre la muerte de Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, el funcionario señaló que hay “sorpresa por la rapidez de los sucesos, desde los ataques a los bíper, después los bombardeos masivos” y lo que sigue “es una situación que no conocemos, no sabemos si Israel va a continuar adelante con esta forma de ataque en contra de Líbano, no sabemos, pero esperamos que la paz pueda ser algo que se consiga en el inmediato plazo y que la diplomacia actúe”.

Vuelo humanitario para colombianos en el Líbano

La mañana de este sábado, 28 de septiembre, salió de Colombia un vuelo humanitario que pretende repatriar a 114 connacionales. Partió desde CATAM, llegará a República Dominicana, luego a Portugal, donde solicitará autorización para partir de manera segura hacia Beirut, y pasará por Chipre antes de llegar a su destino.

El avión también está cargado con ayudas humanitarias, como elementos de aseo y kits médicos y alimentos.

“Con el último registro que hemos hecho, hemos bajado de 154 personas que estaban con interés de viajar. Frente a estas otras personas que de pronto no puedan tomar el vuelo en esta oportunidad, la embajada continúa con todos los esfuerzos relacionados para la protección”, aseguró el embajador.

El funcionario hizo énfasis en que permanecerá allí realizando las acciones diplomáticas que le corresponden como titular de la Embajada.

Más de 50 de los 114 colombianos que será repatriados son menores de edad. Se espera que el vuelo humanitario regrese el próximo martes en la madrugada.