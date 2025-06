Diario de Luigi Mangione: los detalles previos al asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Las páginas de un cuaderno rojo hallado por la policía en diciembre de 2024 podrían ser clave en uno de los casos judiciales más controversiales del último año en Estados Unidos. Quien lo escribió: Luigi Mangione, un joven de 27 años acusado de asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en plena calle de Manhattan durante la conferencia anual de inversores de la compañía.

Las anotaciones encontradas en lo que parecería su diario, revelan las diferentes etapas del plan de Mangione y distintos "pensamientos" que tuvo previo a cometer el presunto homicidio. Según la Fiscalía, planeó durante meses un ataque premeditado con fines terroristas, dirigido específicamente contra el sistema de seguros de salud estadounidense.

Las pruebas encontradas en el diario de Mangione

“Por fin me siento seguro de lo que haré. Los detalles se están concretando. Y no tengo ninguna duda sobre si es correcto o justificado. Me alegro, en cierto modo, de haber postergado el asunto, porque me permitió aprender más sobre UnitedHealthcare”, puso en el diario. Esa misma nota continúa con una frase que hoy resuena con fuerza entre las pruebas del caso:

“El objetivo es el seguro. Cumple todos los requisitos”, escribió el 15 de agosto de 2024, cuatro meses antes del crimen. Durante el verano anterior al crimen, Mangione, graduado de la Ivy League y proveniente de una familia adinerada, desapareció de redes sociales y del contacto con amigos y familiares. Sus publicaciones dejaron de aparecer, pero su escritura privada se intensificó.

En octubre, otra entrada de su diario detalla su fijación con la conferencia de inversores de UnitedHealthcare, calificándola de “bomba simbólica” que representaba todo lo que, a su juicio, estaba mal en el sistema de salud estadounidense. Y afirmó:

“El problema con la mayoría de los actos revolucionarios es que el mensaje se pierde entre la gente común”.

A lo largo de las páginas del cuaderno, Mangione parece debatirse entre distintas formas de protesta. Rechaza los ataques indiscriminados y las bombas, argumentando que estos solo generan terror y diluyen el mensaje:

“Bombardeos = terrorismo. Tales acciones parecen la ira injustificada de alguien que simplemente se enfermó o tuvo mala suerte y descargó su frustración en la industria aseguradora, mientras ponía en peligro imprudentemente a innumerables empleados”. Para él, asesinar al CEO de la aseguradora más grande del país era un acto “selectivo y preciso”, diseñado no para infundir pánico general, sino para poner el foco sobre la “codicia” de la industria de seguros de salud. En sus propias palabras, su objetivo era crear un impacto que no pudiera ser ignorado por la opinión pública ni malinterpretado como un simple estallido emocional.

El acusado incluso menciona al Unabomber, Ted Kaczynski, como un ejemplo fallido de protesta, criticando cómo sus actos eclipsaron sus ideas: “Cometer atrocidades indiscriminadas convierte tus ideas en las de un monstruo, por muy ciertas que sean”.

El 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson fue asesinado a plena luz del día en Manhattan. Según las autoridades, Mangione usó un arma fantasma y tres casquillos de bala fueron hallados en la escena con las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer” inscritas, una aparente referencia crítica a prácticas comunes de las aseguradoras, denunciadas en un libro de 2010, según informaron las autoridades.

La captura de Luigi Mangione

Tras cometer el asesinato, Mangione fue capturado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania. Desde entonces se ha declarado inocente de todos los cargos, tanto estatales como federales. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que el asesinato fue un acto de terrorismo interno cuidadosamente planificado y busca la pena de muerte.

Desde su arresto, Luigi Mangione se ha convertido en una figura que genera polarización. Mientras muchos lo califican de asesino, otros lo han erigido como una especie de símbolo de protesta contra el sistema de salud privado en EE. UU., especialmente entre quienes denuncian la inaccesibilidad, los altos costos y las prácticas injustas de aseguradoras como UnitedHealthcare. Un fondo de defensa legal a su nombre ha recaudado más de un millón de dólares.

Según datos de KFF, una organización independiente de análisis de políticas sanitarias, la mayoría de los adultos asegurados en Estados Unidos ha enfrentado problemas con sus seguros, incluyendo denegación de reclamaciones.

Luego de la muerte de Thompson, ejecutivos y empleados del sector reportaron un aumento en amenazas y sentimientos de inseguridad. Algunos médicos de UnitedHealthcare solicitaron no firmar cartas de rechazo por temor a represalias. La empresa aconsejó no portar ropa con su logo y retiró fotos de sus directivos del sitio web. Además, cuarenta ejecutivos recibieron seguridad privada.

La Fiscalía sostiene que Mangione esperaba que el ataque tuviera justamente ese efecto: intimidar, paralizar, y forzar al debate sobre los límites del sistema actual. Mientras tanto, el proceso judicial continúa y el país observa, dividido entre el juicio a un hombre y al sistema que lo convirtió en verdugo.