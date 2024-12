Estudiante de 17 años agrede a sus compañeros con un martillo en México: había escrito amenaza

Luego de escribir mensajes amenazantes a través de sus redes sociales, un joven de 17 años agredió brutalmente a dos de sus compañeros con un martillo en un colegio de Guadalajara, México .

“Ya llegó el momento. No crean que unas lágrimas y pésames me van a detener. He invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con la misión", escribió el alumno antes de cometer la agresión.

De acuerdo con el periódico mexicano Milenio, los hechos ocurrieron sobre las 11 de la mañana del pasado 30 de noviembre. En las cámaras de seguridad del lugar se ve cómo el joven se acerca a un grupo de personas que estaban en un aula de clases.

Mientras va caminando, saca el objeto contundente y primero golpea en la cabeza a un estudiante que estaba sentado. Posteriormente, agrede a otro joven que se encontraba hablando con más personas.

Los presentes comienzan a correr para evitar ser golpeados; sin embargo, uno de ellos logra contener al agresor, quien estaba transmitiendo en vivo lo sucedido.

México 🇲🇽 | En redes circula un video más del momento en que un loco atacó a sus compañeros de la prepa San Andres en Guadalajara con un martillo. pic.twitter.com/4JvaQnYfBn — Nelson Palacio Vásquez. (@nepava1) December 3, 2024

“Todo pasó yo creo que en un abrir y cerrar de ojos, nada más vimos que sacó algo de su mochila, no sabemos si primero soltó un golpe. Como pudimos nos jalamos entre nosotros, volteamos y ya lo tenían sometido", indicó uno de los testigos para Milenio.

Los compañeros del agresor indicaron que era un joven que no hablaba mucho con ellos y se sentaba en la parte de atrás del salón.

"Muy callado, no hablaba y siempre se sentaba hasta el final, estábamos haciendo una actividad”, añadió el testigo.



Fiscalía imputó al agresor

Las autoridades inmediatamente fueron alertadas, por lo que se trasladaron al lugar y lograron capturar al menor de edad. Se le incautaron un arma blanca tipo hacha, un martillo, una navaja y una botella de alcohol.

“A nosotros nos llegó un reporte a C5 Guadalajara donde nos mencionaba que en un centro educativo particular, a dos alumnos lesionados por contundentes ocasionados por un mismo estudiante del plantel. El motivo por el cual personal de esta comisaría acude inmediatamente lugar y efectivamente se tienen dos estudiantes de la preparatoria con contundentes en el cráneo”, dijo el comandante de la Policía de Guadalajara, Israel Guerra.

El sujeto que agredió a sus compañeros de la preparatoria San Andrés en Guadalajara, anunció en redes sociales sus intenciones. pic.twitter.com/BnNYCBG6vR — jorge kirschner (@kirschner1) December 2, 2024

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, realizó los actos de investigación con los cuales pudo acreditar su probable responsabilidad en los hechos, por lo que judicializó el caso.

El agente del Ministerio Público le imputó los delitos de lesiones calificadas y apología del delito. Por el momento permanecerá en internamiento preventivo en lo que se resuelve su situación jurídica.