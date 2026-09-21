Investigan extraña muerte de cinco bebés en hospital de México: hallaron una bacteria

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este domingo sobre el fallecimiento de cinco recién nacidos que se encontraban bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, en Durango, México. La institución dio a conocer la situación mediante un comunicado publicado el 20 de septiembre, en el que señaló que mantiene una investigación para establecer las circunstancias que rodearon cada uno de los casos.

El IMSS indicó que tanto autoridades de la delegación como funcionarios del nivel central se trasladaron a Durango para supervisar las investigaciones y el desarrollo del caso. "El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamenta profundamente el fallecimiento de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 y expresa su solidaridad con sus familias, a quienes brindará acompañamiento permanente", señaló el organismo.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



¿Qué encontró el IMSS tras la muerte de los cinco bebés?

Como parte de la revisión clínica y epidemiológica que se adelanta en el hospital, las autoridades identificaron la presencia de una "bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital", en el área donde se encontraban los recién nacidos. Sin embargo, el instituto aclaró que el hallazgo no permite concluir que ese microorganismo haya provocado las cinco muertes. El IMSS precisó que la investigación continúa debido a que todavía se deben establecer las circunstancias particulares de cada fallecimiento.



Después de identificar la situación, el IMSS informó que puso en marcha diferentes medidas de contención dentro del Hospital General de Zona No. 1 de Durango. Entre las acciones adoptadas se encuentran: "El aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la vigilancia de contactos y la toma de cultivos de seguimiento". Según el comunicado oficial, los cultivos de seguimiento realizados hasta el momento han tenido resultados negativos.



El IMSS en Durango investiga la muerte de cinco recién nacidos internados en el Hospital General No. 1. Ante la detección de una bacteria en el área, las autoridades aplicaron restricción de ingresos y vigilancia epidemiológica, en medio de denuncias de los familiares por falta… pic.twitter.com/o2z7lHmtvD — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2026

Publicidad

El instituto explicó que estas medidas hacen parte de la vigilancia que se mantiene para evitar nuevos casos mientras avanzan las investigaciones y agregó que, con corte al 20 de septiembre, no se habían identificado pacientes sospechosos dentro del hospital. Las autoridades del IMSS señalaron que el seguimiento continuará en coordinación con las instituciones sanitarias correspondientes. Las familias de los recién nacidos también han expresado inquietudes sobre lo ocurrido y, según reportes de medios locales, algunas han cuestionado la información que recibieron durante la atención de sus hijos y han pedido que se esclarezcan las causas de los fallecimientos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL