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Noticias Caracol  / MUNDO  / Abogada de migrante que recibió disparó de agente del ICE dice que "todavía tiene la bala"

Abogada de migrante que recibió disparó de agente del ICE dice que "todavía tiene la bala"

Wilber Garcés, de 28 años, recibió un disparo la espalda mientras trabajaba en Austin. Texas. Su abogada denuncia que está retenido en Pearsall, duerme en el suelo y aún conserva la bala en su cuerpo.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Abogada de migrante que recibió disparó de agente del ICE dice que "todavía tiene la bala"
Wilber Rafael Garcés se encontraba trabajando como repartidor.
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El inmigrante venezolano herido este domingo por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) está detenido en el sur de Texas y "todavía tiene la bala alojada en el cuerpo", aseguró su abogada Kate Lincoln-Goldfinch en una publicación en X.

Wilber Rafael Garcés, de 28 años, "está retenido en Pearsall para ser interrogado y todavía tiene la bala alojada en el cuerpo. No ha recibido analgésicos y ha tenido que dormir en el suelo", detalló la letrada sobre su estado de salud.

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El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó este domingo la apertura de una investigación sobre el incidente en el que Garcés recibió un disparo por la espalda de un agente del ICE. Según su abogada, el venezolano se encontraba en su vehículo y "en medio de una entrega (de comida a través de la plataforma) Doordash" a mediodía de este domingo en Austin (Texas) recibió un disparo de los agentes de migración.

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Un portavoz del DHS alegó que Garcés "entró en el país ilegalmente bajo la Administración (del expresidente Joe) Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva", sin embargo su abogada dijo que entró a través de CBP ONE, una aplicación activa durante el anterior gobierno que permitía a los migrantes solicitar asilo en la frontera. Según relató Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente, lo que ocurrió es que un agente de ICE se bajó de una camioneta sin identificar y disparó hacia el automóvil que conducía Garcés, que se encontraba estacionado.

Las operaciones violentas contra migrantes han aumentado durante el segundo mandato de Trump, con al menos seis conductores muertos y otros once heridos por disparos durante operativos de agentes federales de inmigración, según un informe publicado en julio por The Washington Post. Como parte de la actual campaña de deportaciones, han aumentado las detenciones de migrantes que entraron a través de esa aplicación, se acogieron a programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o permisos humanitarios, promovidos por su antecesor demócrata.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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