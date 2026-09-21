Fallas en sistemas de control aéreo provocan retrasos en vuelos en tres aeropuertos de Nueva York

Una avería ha provocado este lunes retrasos en vuelos desde Estados Unidos y Canadá a los tres aeropuertos de la ciudad de Nueva York, así como al de Teterboro, en la cercana Nueva Jersey, y el aeropuerto internacional de Filadelfia.



Según la Administración de Federal de Aviación (FAA), la avería en equipamiento ha obligado a dejar en tierra por el momento a todos los vuelos domésticos o con origen en Canadá que tengan como destino Newark y JFK, en Nueva York, así como Teterboro (aeropuerto) y Filadelfia.

En el caso del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, el retraso medio establecido por la FAA para el despegue de aeronaves que viajen de dentro de Estados Unidos o Canadá es de 44 minutos.

A su vez, el Aeropuerto Internacional Logan de Boston sufrió algunas demoras generalizadas en las llegadas debido al incremento en el volumen de tráfico derivado del desvío de vuelos que tenían como destino Filadelfia.



¿Por qué las interrupciones?

La FAA ha indicado que la avería responde a que unas labores de construcción en el noreste de Estados Unidos han dañado unas líneas de fibra óptica que alimentan los sistemas de control de tráfico aéreo en la región y su perspectiva por el momento es que las reparaciones puedan extenderse durante varias horas.



Según reportan medios estadounidenses, la interrupción se presentó primero en el circuito principal de las instalaciones de la FAA en Filadelfia presentó una falla durante la mañana del lunes. Posteriormente, la agencia detectó que la línea de fibra óptica que funcionaba como respaldo también había sido cortada durante unas obras de construcción, en un punto ubicado entre New Brunswick y Newark, en Nueva Jersey.



La afectación de ambas conexiones dejó sin una de sus principales vías de comunicación a las instalaciones encargadas del control del tráfico aéreo de la región. El administrador de la FAA, Brian Bedford, explicó que la agencia trabaja en la instalación de un nuevo circuito para reemplazar la conexión principal, mientras adelanta la reparación de la línea de respaldo.

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Según Bedford, la reparación de esta última podría tardar alrededor de 13 horas, aunque no se ha establecido con precisión cuánto tiempo tomará restablecer por completo el servicio. El circuito principal que presentó la falla también será reemplazado como parte del proceso de modernización del sistema nacional de control del tráfico aéreo.

AGENCIA EFE