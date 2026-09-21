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Noticias Caracol  / MUNDO  / Colombiano está en coma tras accidente en EE. UU.: su familia pide visa humanitaria para cuidarlo

Colombiano está en coma tras accidente en EE. UU.: su familia pide visa humanitaria para cuidarlo

Juan Sebastián Gómez permanece en cuidados intensivos en Boston tras sufrir un grave siniestro.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Colombia que está en coma
Él es Juan Sebastián Gómez Restrepo y está en coma.
Noticias Caracol

La familia de Juan Sebastián Gómez Restrepo, un colombiano radicado desde hace varios años en Estados Unidos, atraviesa una difícil situación luego de que el joven sufriera un grave accidente de tránsito en Chelsea, Massachusetts. El siniestro ocurrió en la madrugada del miércoles 16 de septiembre y, de acuerdo con la información conocida por sus familiares, habría involucrado un automóvil y una scooter.

Juan Sebastián permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Massachusetts General Hospital, en Boston. Su hermana, Verónica, aseguró a I que el joven se encuentra en coma y que todavía no ha despertado. Ella se enteró de lo ocurrido el jueves 17 de septiembre, cuando recibió una llamada de un conocido que se encuentra en Estados Unidos.

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“La situación de mi hermano es muy dura”, relató la mujer, quien explicó que, hasta el momento de hablar con el medio, su hermano no había despertado. Según el relato de la familia, el principal impacto lo recibió en la cabeza. Los médicos les habrían informado que el joven no ha presentado respuesta, aunque tampoco habría registrado un empeoramiento de su estado.

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“Me dijeron coma y se me vino todo, yo decía 'no está bien mi hermano', empecé a preguntar, a indagar”, manifestó Verónica. La familia también informó que Juan Sebastián presenta una hemorragia y edema cerebral. Además, habría comenzado a recibir antibióticos debido a una neumonía. Para Verónica todo ese panorama se veía preocupante porque ella es auxiliar en enfermería y terapia respiratoria. "Las noticias no son alentadoras, no ha despertado". En EE. UU. no tienen familia, sus únicos allegados están en Colombia.

Familia pide ayuda para obtener una visa de emergencia

Ante la gravedad de la situación, los familiares de Juan Sebastián buscan viajar desde Colombia hasta Estados Unidos para acompañarlo durante su hospitalización. Su hermana explicó que están intentando acceder a una visa de emergencia o humanitaria que les permita desplazarse a territorio estadounidense. “Nuestro deseo es solamente ir a acompañarlo, no tenemos intención de quedarnos allá, porque acá en Colombia lo tenemos todo”, señaló Verónica. V

La mujer hizo además un llamado para que la situación llegue a las autoridades colombianas y estadounidenses, particularmente a la Cancillería y a la Embajada de Estados Unidos en Colombia. “Les pido de corazón que sigan apoyando esta causa, que no nos dejen solos, por favor, y si me pueden ayudar reposteando a todas las personas que puedan llegar a esto, para que mi hermano se escuche, para que nos den y nos ayuden a solicitar una visa de emergencia, una cita para poder acompañarlo”, pidió.
Mientras Juan Sebastián continúa hospitalizado, su familia permanece en Colombia a la espera de poder viajar y estar junto a él durante este momento. Verónica asegura que sus padres están destrozados mientras que esperan que el proceso avance.
María Paula Rodríguez Rozo
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