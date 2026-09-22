Guanipa tilda de "ilegítima" a Rodríguez y pide a EE. UU. acelerar ruta para elecciones en Venezuela

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante la expectativa por el inédito encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la dirigente venezolana encargada, Delcy Rodríguez, el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa cuestionó con dureza la legitimidad de ese acercamiento. En entrevista con Noticias Caracol, Guanipa aseveró que Rodríguez no representa los intereses del pueblo venezolano y enfatizó la necesidad urgente de acordar un cronograma electoral definitivo para la restitución del orden democrático.



Rodríguez aseguró este lunes desde Nueva York, donde se encuentra por la Asamblea General de la ONU, que su país "sigue abriendo caminos de diálogo y cooperación", al hacer un balance de su primera jornada en la ciudad estadounidense. La mandataria interina, quien llegó a Estados Unidos la madrugada de este lunes, se reunirá este martes con Trump en los márgenes de la Asamblea General, según anunció el viernes la Casa Blanca. Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.



Los cuestionamientos de Guanipa

Al evaluar la designación de Rodríguez como interlocutora y presidenta interina tras la extracción de Nicolás Maduro, el dirigente de la oposición Juan Pablo Guanipa rechazó en conversación con Noticias Caracol cualquier intento de reconocimiento político hacia la líder chavista. "La señora Delcy Rodríguez es una ilegítima total es una persona que tiene el repudio del pueblo venezolano", afirmó Guanipa, quien recordó, además, que Rodríguez ocupó la vicepresidencia durante ocho años y dirigió la Asamblea Constituyente.

En esa misma línea, la calificó de "corresponsable cómplice de todos los desmanes cometidos en Venezuela durante los últimos 27 años". Aunque Guanipa admitió que la recuperación económica del país requiere gestiones internacionales, objetó que Rodríguez asuma compromisos en nombre de la nación. "Lo que no me parece bien es que quien asuma compromisos a futuro en nombre de Venezuela sea una persona que no fue electa por el pueblo y sea una persona que fue colocada allí por un dictador delincuente", sostuvo en referencia al proceso judicial que enfrenta Maduro ante una corte de Brooklyn.

Respecto al papel ejercido por la administración de Washington y del secretario de Estado Marco Rubio, Guanipa abordó de forma frontal el escenario geopolítico actual. "Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre Venezuela hoy eso tiene que ser temporal y nosotros tenemos que seguir dando la pelea hasta que logremos el cambio político", advirtió, al tiempo que sostuvo que Rodríguez no genera confianza para la atracción de capitales internacionales ni para elevar la producción petrolera de un millón a ocho millones de barriles diarios, meta que requiere un "estado de derecho, separación de poderes y seguridad jurídica".



Sobre la viabilidad de comicios presidenciales, el dirigente opositor refutó la postura estadounidense de que Venezuela no se encuentra listo para votar, como señaló alguna vez Trump. "Nos toca convencer a quien ejerce el tutelaje (...) de que es el momento de que podamos tener un cambio político", aseveró Guanipa, quien enfatizó: "Con todo respeto, que sí estamos preparados para un proceso electoral". Al respecto, citó como antecedente el triunfo de Edmundo González el 28 de julio de 2024 "en medio de las más grandes adversidades".



Guanipa describió la grave crisis de servicios públicos que afecta a la población con cortes eléctricos diarios de 6 a 8 horas, escasez de agua y gas, e hiperinflación. "La situación en Venezuela es absolutamente dramática no se puede decir bajo ningún concepto que Venezuela está bailando", recalcó. El líder opositor también denunció que alrededor de 500 presos políticos continúan encarcelados como "fichaje de cambio" del régimen". Frente a este panorama, ratificó que las exigencias centrales comprenden el regreso de María Corina Machado a ese país, la liberación de todos los detenidos y la elección de un nuevo CNE y Tribunal Supremo para convocar a elecciones.



¿Por qué es clave el encuentro de Trump y Rodríguez?

Trump se reunirá este martes por primera vez con Rodríguez en un inédito acercamiento entre Washington y Caracas, menos de un año después de que Nicolás Maduro fuera arrestado y depuesto en una operación militar estadounidense. Según la Casa Blanca, será un encuentro breve a las 7:40 p.m. en Nueva York, al margen de una recepción de líderes con motivo de la Asamblea General de la ONU, a la que Rodríguez asiste por primera vez como presidenta interina de Venezuela. El formato, más informal que las bilaterales que Trump mantendrá con los líderes de Francia, Reino Unido o Japón, no resta trascendencia a un cara a cara impensable hace apenas un año, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones.

Publicidad

La reunión tendrá lugar poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió parte de sus reservas petroleras a Estados Unidos y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina en la que Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico. Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras su captura, había prometido lealtad al líder chavista antes de iniciar un inesperado acercamiento progresivo a Washington.

Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado permanece en Panamá a la espera de que Estados Unidos autorice su ingreso al país, tres meses después de que Washington frustrara su entrada. Machado regaló a Trump su medalla del Nobel de la Paz en un intento de no quedar excluida del proceso de transición en Venezuela.

Publicidad

Desde que el líder chavista fue depuesto en la operación estadounidense del 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han pasado de ser archienemigos a estrechar su cooperación en distintos ámbitos, especialmente en el sector petrolero, dentro de lo que Washington ha definido como un "tutelaje" sobre el país suramericano.

Trump, que afronta un creciente desgaste político por la guerra con Irán a pocas semanas de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, suele reivindicar el "éxito" de la operación en Venezuela y los beneficios que, según él, ha reportado a Estados Unidos en materia petrolera. La fotografía de ambos posando juntos en Nueva York sellaría esta nueva etapa en las relaciones bilaterales.

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE