El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue detenido bajo sospecha: este sería el cargo

Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey del Reino Unido Carlos III, fue detenido este jueves 19 de febrero bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, en Inglaterra.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe Andrés, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una estación.



Noticia en desarrollo...

