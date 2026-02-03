La realeza y el poder europeo salpicado por los archivos del caso Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo en una entrevista con la cadena ABC News que la revisión del caso de tráfico sexual contra Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena de 20 años de cárcel, "ha terminado".

En otra entrevista con la cadena CNN, Blanche dijo que entiende que las "víctimas quieren ser compensadas" por los abusos de Epstein, pero subrayó que la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe". El 'número dos' del Departamento de Justicia en el Gobierno de Donald Trump hizo estas declaraciones después de que un grupo de 18 supervivientes de Epstein dijeran en un comunicado conjunto que no se detendrán "hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas".



Denunciaron además que los nombres y datos de algunas de las víctimas no han sido debidamente censurados para proteger su intimidad, algo que el fiscal prometió corregir, aunque dijo que representa solo el 0,001 % de los casos. La oposición demócrata también ha denunciado que la última partida de documentos del caso publicada el pasado viernes está incompleta y no acata la ley aprobada por el Congreso que exigía revelar toda la información no clasificada antes del 19 de diciembre de 2025.



El Departamento de Justicia publicó el pasado viernes tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, como el magnate Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor. Según las autoridades, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual. El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como Trump o el expresidente Bill Clinton, pero no hay pruebas de que estas personas incurrieran en delitos.



La realeza y el poder europeo salpicado por los archivos del caso Jeffrey Epstein

La onda expansiva de los 'archivos de Epstein' sigue salpicando a la monarquía británica. En una foto el expríncipe Andrés aparecía arrodillado en el suelo con una mujer en actitud equívoca, mientras que su exmujer, Sarah Ferguson, pareció tener una larga e íntima relación con el millonario estadounidense.

La fundación Sarah's Trust, que Ferguson creó en 2020, anunció el próximo fin de sus operaciones, decisión tomada tras "un discusión de varios meses", pero no aporta las razones. El anuncio sucede después de que el nombre de la mujer vuelva a acaparar portadas por sus estrechos vínculos con Epstein. La retahíla de mensajes revelan una relación fraternal, donde se mezcla la admiración, la familiaridad y los favores económicos.

"Gracias por ser el hermano que siempre quise tener"; "Eres una leyenda"; "No tengo palabras para describir mi amor y gratitud por tu generosidad y amabilidad"; "Estoy a tu servicio: cásate conmigo": son retazos de mensajes presuntamente enviados por Ferguson a Epstein entre 2009 y 2010. Por entonces ya era público y notorio el perfil pederasta de Epstein, que en julio de 2008 había sido condenado a una pena de 15 meses de arresto domiciliario. Como ha sucedido con otras personalidades, Ferguson mantuvo la relación con él aunque públicamente dijera lo contrario.

Por su parte, el exministro laborista británico Peter Mandelson -que también ejerció como embajador del Reino Unido en Washington- dejará su escaño en la Cámara de los Lores del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein. El barón Michael Forsyth de Drumlean, que ejerce de presidente de la Cámara alta (Lord Speaker), anunció este martes en sesión parlamentaria que la decisión de Mandelson se hará efectiva mañana 4 de febrero y que sería notificada de manera formal el mismo día.

A la reciente dimisión del exministro de Exteriores de Eslovaquia Miroslav Lajcak por sus contactos con el fallecido traficante de menores, el caso también ha salpicado al actual presidente, Peter Pellegrini, y al primer ministro del país, Robert Fico, según un medio local. El portal de investigación Aktuality.sk publica este martes que en los llamados 'archivos de Epstein' aparece un correo electrónico de febrero de 2019 en el que se menciona al "primer ministro de Eslovaquia", cargo que entonces ocupaba el socialdemócrata Pellegrini, tras la dimisión apenas un año antes de Robert Fico.

De regreso a Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton (1993-2001) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein. La asistencia de los Clinton ante la Cámara Baja para testificar fue confirmada por el vocero del expresidente, Ángel Ureña en una publicación en X.

Ureña respondió a una carta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes diciendo que los Clinton habían "actuado de buena fe" y que los senadores "no lo habían hecho". El expresidente Clinton "estará ahí", resaltó Ureña y dijo que se espera que la asistencia a testificar marque un precedente en este tipo de casos.