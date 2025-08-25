Fallece Verónica Echegui, actriz madrileña nominada cuatro veces al Goya, a los 42 años

El cine español está de luto tras la muerte de Verónica Echegui, actriz madrileña nacida en 1983, quien falleció este domingo a los 42 años en Madrid. La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales.

Echegui llevaba hospitalizada desde finales de julio en el Hospital 12 de Octubre, donde recibía tratamiento contra un cáncer. La capilla ardiente ha sido instalada en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas, y mañana se realizará una ceremonia íntima de incineración.



Una carrera marcada por el talento y la autenticidad

Aunque su verdadero apellido era Fernández de Echegaray, decidió adoptar "Echegui” como nombre artístico para hacerlo más cercano y distintivo. Su vocación por la interpretación surgió desde niña y la llevó a presentarse a las pruebas de la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Su gran salto llegó en 2006, cuando Bigas Luna la eligió como protagonista de Yo soy la Juani. Ese papel no solo la lanzó a la fama, sino que también le abrió las puertas a una carrera que la consolidó como una de las actrices más versátiles de su generación, con papeles en títulos como El patio de mi cárcel y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.



A lo largo de su trayectoria fue nominada en cuatro ocasiones a los Premios Goya, convirtiéndose en un referente dentro de la industria cinematográfica española.

Quienes la conocieron destacan su cercanía y amabilidad, sobre todo con la prensa, pero también su decisión de mantener su vida personal bajo reserva. En redes sociales, Echegui prefería usar su perfil únicamente para promover sus proyectos, evitando compartir aspectos íntimos de su día a día.

Durante más de una década mantuvo una relación con el actor Álex García, a quien conoció en el rodaje de Seis puntos sobre Emma. Aunque la pareja atravesó altibajos, ella siempre habló de él con cariño y respeto.

Además de su parentesco con el Nobel de Literatura José Echegaray, la actriz deja una huella imborrable en la cinematografía española. Su talento, autenticidad y capacidad para dar vida a personajes complejos la convirtieron en una figura querida tanto por colegas como por el público.

Hoy, su última publicación en Instagram se ha llenado de mensajes de despedida de seguidores y compañeros que recuerdan no solo a la artista, sino a la persona amable y luminosa que fue.

