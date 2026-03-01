Tras ataques en Irán, papa León XIV pide detener la "espiral de violencia" en Oriente Medio

El Papa León XIV pidió el domingo el fin de la "espiral de violencia" en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque contra Irán que provocó ataques de represalia. "Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un llamamiento a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", dijo el Papa a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro.

"La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas o con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino sólo mediante un diálogo razonable, genuino y responsable", afirmó el primer pontífice nacido en Estados Unidos durante su oración semanal del Ángelus. "Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos", añadió.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo también pidió un "retorno urgente al diálogo" entre Afganistán y Pakistán, que se han enfrentado en los últimos días.



AGENCIA EFE

