En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
ACCIDENTE EN BOLIVIA
PRECIO DE GASOLINA
BILL CLINTON
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE.UU niega que su portaaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles de Irán

EE.UU niega que su portaaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles de Irán

El país norteamericano se refirió a lo afirmado por medios iraníes y dijo que este buque de guerra, presuntamente, se encontraba intacto.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Portaaviones de EE. UU. atacado
Portaaviones Abraham Lincoln, de EE. UU. -
Foto: Gobierno de EE. UU.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró este domingo que el portaviones USS Abraham Lincoln "no fue alcanzado" por cuatro misiles iraníes como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA", afirmó el Comando Central en su cuenta de X.

Últimas Noticias

  1. Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní Irna
    Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní Irna -
    AFP
    MUNDO

    Cuatro mísiles iraníes habrían alcanzado portaaviones de EE. UU. Abraham Lincoln, según agencia Irna

  2. Alí Jamenei
    Incertidumbre en Irán tras muerte del ayatolá Alí Jamenei. -
    Foto: AFP
    MUNDO

    ¿Cómo se elige al líder supremo de Irán y quiénes son los favoritos tras muerte de Alí Jamenei?

Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados "ni siquiera se acercaron".

"El Lincoln -continua el post- sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní".

El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

Publicidad

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Irán

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad