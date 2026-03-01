En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
ACCIDENTE EN BOLIVIA
PRECIO DE GASOLINA
BILL CLINTON
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quién es Alireza Arafi? Él es el nuevo miembro del consejo interino tras muerte de Alí Jameneí

¿Quién es Alireza Arafi? Él es el nuevo miembro del consejo interino tras muerte de Alí Jameneí

Con su nombramiento, el consejo interino queda así completo para liderar el “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Alireza Arafi ayatolá
Ayatolá Alireza Arafi. -
Foto: Khamenei.ir

El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema. Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El tercer miembro del consejo es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo, según la página de la Asamblea de Discernimiento. "A los 66 años, Alireza Arafi encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán", según medios locales.

Últimas Noticias

  1. Putin y Ali Jameneí
    Presidente Putin y Alí Jamení. -
    Fotos: AFP
    EN VIVO
    MUNDO

    EN VIVO | Putin dice que asesinato de Jameneí se cometió con “cínica violación de todas las normas”

  2. Tres altos funcionarios asumirán el liderazgo de Irán tras confirmarse la muerte de Alí Jameneí
    Alí Jameneí -
    AFP
    MUNDO

    Tres altos funcionarios asumirán el liderazgo de Irán tras confirmarse la muerte de Alí Jameneí

El consejo interino queda así completo para liderar el “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder. Según la legislación iraní, el organismo encargado de elegir al líder supremo es la Asamblea de Expertos, cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez en las elecciones de marzo de 2024.

La televisión estatal iraní anunció esta madrugada la muerte de Jameneí en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, una información que fue más tarde confirmada por el Gobierno y otros organismos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que Jameneí, de 86 años y quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás. También se confirmó la muerte de otros altos cargos como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

Publicidad

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Irán

Estados Unidos

Israel

Publicidad

Publicidad

Publicidad