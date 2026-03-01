EN VIVO | Putin dice que asesinato de Jameneí se cometió con “cínica violación de todas las normas”

La ciudad de Teherán sufrió este domingo 1 de marzo una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, que calificó de "declaración abierta de guerra contra los musulmanes". Siga en vivo las últimas noticias sobre el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.



5:40 a. m. | Presidente de Rusia condena muerte de ayatolá Ali Jameneí

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.

”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.



5:30 a. m. | Irán tiene nuevo miembro del consejo interino tras muerte de ayatolá Ali Jameneí

El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema. Arafi, quien es un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

"El Consejo de Discernimiento de Conveniencia ha elegido al Ayatolá Alireza Arafi como miembro del consejo de liderazgo interino", dijo el portavoz del consejo de conveniencia, Mohsen Dehnavi, en una publicación en X.



5:27 a. m. | Israel vuelve a atacar Teherán e Irán promete vengar muerte de Jameneí

La ciudad de Teherán sufrió este domingo una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, que calificó de "declaración abierta de guerra contra los musulmanes".



"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", dijo el organismo castrense israelí en un comunicado divulgado por Telegram.



Varias explosiones seguidas de columnas de humo pudieron verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad.

También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó en Telegram de que se había escuchado "el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en esa provincia, que han causado la muerte de 57 personas. Mientras, el número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

Noticia en desarrollo...

*Con información de EFE y AFP