Familia en EE. UU. veló y cremó a la persona equivocada: "Su hermana no está muerta"

Shanice Crews, una mujer de 28 años, había sido reportada como desaparecida el 6 de julio de 2021. Su familia, residente en Rochester, Nueva York , no había tenido noticias de ella hasta que en abril de 2024 la policía les informó que habían encontrados unos restos y la evidencia indicaba que eran de ella. La Oficina del Médico Forense del Condado de Monroe confirmó en ese momento que se trataba de Crews. Se basaron en una autopsia que determinó una sobredosis de cocaína como causa de muerte.

Debido a que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición avanzado no se pudo hacer el reconocimiento visual y decidieron cremarlo. La familia realizó las ceremonias fúnebres. En noviembre de 2024 la familia recibió un mensaje en donde les daban indicios de que la persona que creyeron haber cremado seguía viva. “Señora, estoy preocupada. Su hermana no está muerta. Hoy mismo fue voluntaria en mi evento”, decía el texto acompañado por una fotografía reciente.

Shanita Hopkins, hermana de la desaparecida, se comunicó con las autoridades del condado y fue remitida a la Oficina del Médico Forense, los encargados insistieron en que los registros dentales coincidían con los restos cremados. “Lidiamos con las cenizas, las pusimos en collares, incluso las mezclamos con las de mi madre. No se pueden borrar los momentos en los que el oficial vino a decirnos que habían encontrado a Shanice tirada como basura. No podemos recuperar esos siete meses. No podemos recuperar esas lágrimas”, dijo Hopkins a la estación local de Rochester WROC-TV.

"Leer la autopsia fue traumático. Una cosa es oírla, ¿sabes?, pero otra muy distinta es leerla, y que su nombre esté asociado. Así que pensamos: así murió. Y luego intentamos pensar: ¿Alguien la atacó? Hay tantas cosas detrás. Te vuelves loco", agregó.

La Oficina del Médico Forense publicó un comunicado señalando que "utiliza métodos científicos estándar para identificar los restos de las personas fallecidas de manera oportuna y notificar adecuadamente a las familias. Debido a las restricciones a la divulgación de la información contenida en los registros de la Oficina del Médico Forense, no podemos comentar sobre casos específicos.

"Fuimos al día siguiente. Querían a mi hermana menor, porque ella y Shanice tienen los mismos padres, y luego querían a su hijo. Así que ambos fueron y se hicieron una prueba de ADN, y cuando llegaron los resultados, dijeron que no había coincidencia", contó la hermana de la mujer desaparecida. La oficina forense se ofreció a compensar por los gastos del funeral, la cremación, entre otros.

¿Dónde está Shanice Crews?

La familia contactó al Departamento de Policía de Detroit, ciudad en donde había sido vista Crews. "La quiero. He estado enojada y todavía estoy enojada. No creo que pueda superar la ira, pero sé cómo se siente, lo siento, sé cómo se siente pensar que estaba muerta y eso, solo quiero que lo sepa. Solo quiero que sepa que, pase lo que pase, no importa. La quiero, eso es todo. Eso es todo lo que quiero que sepa".

Hopkins, junto a los demás miembros de su familia, planea iniciar acciones legales en contra del forense. “Siento que no sabían quién era esa persona y querían cerrar el caso de una desaparecida”. La mujer desaparecida que apareció en la fotografía no se ha comunicado con su familia. "No podemos obligarla a hablar con nosotros (...) Estoy enojada, no creo que se me vaya a pasar nunca, pero quiero que sepa que la amo. Eso es todo lo que importa (...) Para nosotros, sigue desaparecida, pero está viva y bien”, finalizó su hermana en entrevista con el medio local .

NOTICIAS CARACOL