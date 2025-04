Buscan a hombre que habría cometido actos sexuales con un cadáver en metro de Nueva York

Hay conmoción en Nueva York luego de que el Departamento de Policía de esa ciudad anunciara que está buscando a un hombre que habría tenido sexo con un cadáver en un vagón del metro. Las autoridades detallaron que las cámaras de seguridad del metro captaron el momento en el que un hombre tuvo actos sexuales con el cuerpo de un sintecho.

Hombre murió en el metro de Nueva York y otro abusó sexualmente su cadáver

Las primeras versiones que arrojó la policía sobre este perturbador hecho es que ocurrió el 9 de abril en horas de la noche en una estación del metro en Manhattan. Una persona alertó las autoridades cuando encontró el cuerpo sin vida de un hombre en un vagón del metro. De inmediato se inició la revisión de las cámaras de seguridad para determinar qué había pasado y cada hallazgo era peor que el anterior.

Lo que pudieron determinar es que el hombre sin hogar se subió a un tren del metro sobre las 8:00 de la noche y, aparentemente, murió por causas naturales en algún punto del trayecto sin que nadie más lo notara, hasta que quedó solo en el vagón. Todo esto ocurrió en un tren de la línea R del metro.

Según reveló The New York Times, el cuerpo duró en el vagón hasta las 11:00 de la noche, hora a la que abordó el mismo tren el agresor que ahora es buscado por las autoridades. El hombre abordó en la estación de ferry Whitehall Street-South en el Distrito Financiero y, luego de 45 minutos de trayecto, se acercó al cadáver.

Mujer que robó y hombre que abusó de un cadáver en el metro - Fotos: Departamento de Policía de Nueva York

En las cámaras de seguridad se puede apreciar que el agresor empieza a tocar al muerto y busca objeto de valor o dinero en sus bolsillos. Después de esto, procede a cometer actos sexuales con el cadáver en el vagón. Algunos minutos después se bajó del tren y huyó del lugar. Todo quedó grabado en diferentes cámaras del vagón del tren y con esas imágenes las autoridades buscan encontrar al sospechoso.

De la misma forma, lograron determinar que ante de que esto sucediera, una mujer también se percató del cadáver en el vagón y le hurtó sus pertenencias, por lo que también está siendo buscada por las autoridades. Ambos sospechosos ya fueron identificados por las autoridades, quienes han decidido no revelar sus identidades, pero sí piden ayuda con sus fotos para encontrarlos.

Mientras avanzan las investigaciones, los trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) han distribuido un cartel con la imagen del sospechoso y piden ayuda para ubicar al hombre señalado de "conducta sexual inapropiada con un muerto".

El sospechoso, de 56 años, es presuntamente un adicto a la heroína, según dijo su hermano al diario New York Post, y que desde que salió de prisión hace unos meses se ha quedado con él pero no le ha visto desde hace un par de días. También indicó estar sorprendido por lo que dicen las autoridades que hizo su hermano porque "no es ese tipo de persona".

*Con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co