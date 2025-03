Familiares de venezolano encarcelado en El Salvador se enteraron de su situación por las noticias

Las nuevas medidas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump frente a los migrantes en Estados Unidos han causado revuelo a nivel internacional. Una de sus decisiones fue la de deportar a más de 200 venezolanos hacia el centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador.

Pese a que Trump acusa a este grupo de migrantes de haber cometido graves delitos, decenas de familias reclaman que sus hijos son inocentes. Una de ellas es la de los Palecia, residentes de Colombia, quienes se sienten limitados al ver la situación de Brian, con quien hoy han perdido comunicación.

¿Cómo llegó Brian a Estados Unidos?

Alcides Palencia le abrió a Noticias Caracol las puertas de su hogar en Bogotá. Salieron de Venezuela por la crisis del país y se instalaron en Colombia porque su madre es del país. Aunque llevan casi 10 años, dice que su único objetivo era construir un futuro para ellos.

Su hijo, Brian Palencia, tiene 24 años y es padre de una niña. Asegura que con el fin de mejorar su calidad de vida tomó la decisión de irse para Estados Unidos por el Darién. Aunque se fueron juntos, él regresó a Colombia y el joven, quien durante un tiempo trabajó en construcción, después fue detenido.

"Él tenía una cita el 30 de enero, se presentó a la Corte y tenía que ir a inmigración y ahí lo detuvieron y lo pasaron a la cárcel de California. Lo tuvieron un mes y algo lo pasaron a Laredo, a Texas. No teníamos conocimiento de que cuando le ponen el uniforme rojo supuestamente criminal. Le dijeron que lo iban a trasladar a Venezuela y lo bajaron fue a El Salvador", detalló Alcides.

Dice que se enteró de que su hijo había terminado encarcelado en Centroamérica por las listas filtradas en medios como CBS, además de que en algún momento Brian le expresó que no estaba seguro si lo estaban vinculando con el Tren de Aragua porque tenía tatuajes, los cuales, según Alcides, fueron fotografiados. "Desde el jueves que se comunicó con nosotros no hemos tenido más comunicación con él", señaló.

Ante la incertidumbre, decidieron compartir su caso en redes en búsqueda de que su hijo sea liberado. "Es fuerte porque está uno prácticamente con las manos atadas, uno no puede hacer lo que quiera, porque por lo menos aquí Colombia uno dice, voy al centro de detención, vamos con un abogado o ver la manera de uno ayudarlo para sacarlo, pero está un país que no es de uno... Yo pensé en irme hacia allá (El Salvador) pero me da miedo".

Brian Palencia tiene 24 años y es padre de una niña. Noticias Caracol

