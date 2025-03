¿Qué les espera a venezolanos acusados de ser del Tren de Aragua, enviados de EE. UU. a El Salvador?

Luego de que el gobierno de los Estados Unidos enviara desde su país hacia la mega cárcel de El Salvador a un grupo de 238 venezolanos, la pregunta es qué les espera a estas personas que fueron acusadas de ser pertenecientes a la banda trasnacional el Tren de Aragua.

Muchas personas creen que lo hecho por los gobiernos de Trump y Bukele fue una clara violación de los derechos humanos en contra de los venezolanos deportados. Otros, sin embargo, piensan que estas medidas fueron bien tomadas por los presidentes de Estados Unidos y El Salvador.

Este es un debate que tiene muchas aristas de si es legal o no. En las cárceles de Bukele, además de los deportados, están miembros de peligrosas bandas delincuenciales conocidas como maras o pandillas en el país centroamericano.

Laura Dib, directora del programa de derechos humanos de Venezuela en Wola, fue invitada a Perspectiva Mundial, de Noticias Caracol, para hablar de este tema que ha sido polémico en los últimos días.

¿Cómo usa Donald Trump la ley de enemigos extranjeros?

Para la directora, “lo que está ocurriendo nos preocupa porque en primer lugar se ha invocado una ley de enemigos extranjeros, que la última vez que fue utilizada fue en la Segunda Guerra Mundial. Bajo esta invocación de esta normativa que data de 1798, lo que permite es llevar a cabo deportaciones o expulsiones sin ninguna garantía del debido proceso y bajo el argumento de seguridad nacional”.

Venezolanos encarcelados en El Salvador - AFP

Estas deportaciones se llevaron a cabo en un contexto en el que un juez federal había emitido una orden para que los aviones que estaban en el aire con los deportados volvieran hacia territorio estadounidense. Sin embargo, dijo Laura Dib, “la administración no solo decidió ignorar esa orden, sino que en rueda de prensa hubo un ataque al juez, señalando que es un juez activista, de naturaleza de izquierda y que es demócrata. Entonces, vemos con mucha preocupación la crisis desde el punto de vista institucional en Estados Unidos”.

En las cárceles de Bukele, los presos no tienen derecho a visitas ni de sus familiares ni de sus abogados. “Por supuesto, las personas venezolanas no conocen el ordenamiento jurídico de El Salvador, es un país en donde probablemente no tienen redes de apoyo y no han tenido ninguna garantía del debido proceso para demostrar que no son miembros del Tren de Aragua”, dijo Dib.

Varias personas de Venezuela, a través de fotografías, han identificado a sus familiares y señalaron que no pertenecen a la banda trasnacional. La directora explicó que “es muy posible que estas personas hayan sido detenidas previamente en los Estados Unidos por la Oficina de Control y Migración de Aduanas. Para el año 2023, hubo 15.000 arrestos migratorios. Dentro de esos 15.000, solamente el 6% de esa población tenía condenas penales o estaban a la espera de ser procesados por haber cometido delitos”.

Venezolanos deportados a El Salvador - AFP

La ley de enemigos extranjeros, sostuvo Dib, “abre la puerta para la criminalización generalizada de toda la población migrante. No hay evidencias para demostrar que la mayoría de estas personas venezolanas”.

