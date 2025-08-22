Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Feminicidio en Paraguay: justicia exige el caso de Deisy Tamara Bareiro

Feminicidio en Paraguay: justicia exige el caso de Deisy Tamara Bareiro

Los asesinos de la joven eran el novio y el amante, quienes premeditaron el feminicidio.

Noticias Caracol
agosto 22, 2025 03:48 p. m.
Laura Camila Ramos
Feminicidio en Paraguay
La joven tenía 25 años.
Tomado de redes.

La ciudad de Ñemby, en el Departamento Central de Paraguay, permanece conmocionada tras el brutal feminicidio de Deisy Tamara Belén Bareiro Torales, una joven de 25 años cuyo asesinato ha despertado un profundo repudio social y un clamor por justicia.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen habría sido planificado por su pareja, Fernando Montanía, de 21 años, en complicidad con Rolando Javier Martínez Molina, de 32, señalado como amante del primero. Ambos fueron imputados por el Ministerio Público por el hecho punible de feminicidio.

El testimonio de la madre

La madre de la víctima, Olga Torales, rompió el silencio con declaraciones que estremecieron aún más al país. Denunció que Montanía retiró sus pertenencias de la vivienda el mismo día del asesinato y que su hija no conocía a Martínez hasta esa jornada. “El único secreto que me ocultó fue que su pareja la golpeaba”, lamentó.

Con dolor, también relató el momento en que debió enfrentarse a los presuntos agresores en la morgue judicial: “Ellos fingieron desconocer lo ocurrido. Fue desgarrador verlos ahí, como si nada”. El informe de la autopsia reveló que Deisy sufrió traumatismos craneoencefálicos y faciales, así como múltiples lesiones en su rostro y manos, compatibles con el uso de un arma blanca.

Además, una cámara de seguridad registró a Montanía forzando la puerta de la vivienda horas antes del asesinato, lo que refuerza la hipótesis de la premeditación.

Pese a que Montanía negó su vínculo con Martínez y cualquier responsabilidad en el crimen, la madre de la joven insiste en que actuaron juntos. “Lo único que pido es justicia. Una condena ejemplar, la pena máxima para los dos”, expresó entre lágrimas.

El caso de Deisy Tamara se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Paraguay. Organizaciones sociales y ciudadanos han exigido que este feminicidio no quede impune, reclamando medidas más efectivas de protección y sanción frente a un problema que sigue cobrando vidas en la región.

