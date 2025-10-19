En vivo
LOS INFORMANTES  / La historia del hombre que creó familia de muñecos de trapo: "Inventándome todo por soledad"

La historia del hombre que creó familia de muñecos de trapo: "Inventándome todo por soledad"

Para llenar el vacío de la soledad, Cristian Montenegro fabricó su propia familia de muñecos. Detrás de su historia, hay una realidad que afecta a millones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
