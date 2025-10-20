En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Caída de la nube de Amazon provocó fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo

Caída de la nube de Amazon provocó fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo

Se reportaron varias incidencias en Amazon Web Services y sus servicios, así como de cientos de redes sociales, plataformas de juego virtual y aplicaciones móviles. Esto dijo la compañía.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Caída de la nube de Amazon provocó fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo
Caída de la nube de Amazon provocó fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo -
AFP - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad