Caída de la nube de Amazon provocó fallos en webs y aplicaciones de todo el mundo

Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registra problemas técnicos desde casi las 9.00 horas (7.00 GMT) de este lunes, lo que causa todo tipo de incidencias y cortes en redes sociales, plataformas de juego en línea, sistemas informáticos, páginas webs y aplicaciones.

Según el portal Downdetector, a esa hora se registraban miles de incidencias tanto relativas a Amazon Web Services y sus servicios, como de cientos de redes sociales, webs, plataformas de juego virtual y aplicaciones móviles. Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o el Clash Royale.



Amazon encuentra posible causa de la caída en su nube

"Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte técnico. Los ingenieros se pusieron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender a fondo su origen", ha explicado AWS en su web en su última actualización de los hechos. Además, dice que está "trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación" y recomienda que "los clientes sigan reintentando cualquier solicitud (de conexión) que haya fallado". Los errores reportados han tenido lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según ha confirmado AWS.

Pasadas dos horas desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado un total de 58 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido, el Amazon DynamoDB -una base de datos-. Precisamente ese servicio de Amazon y el proceso que sigue para comunicarse con el citado centro de datos estadounidense es el que parece estar en el origen del problema, según los detalles que ha ofrecido AWS en su web.



Según las incidencias recabadas por el portal Downdetector, hacia las 11.00 de la mañana se registraban miles de incidencias tanto relativas a AWS y sus múltiples servicios, como de miles de redes sociales, webs, plataformas de juego online y aplicaciones móviles por todo el mundo. Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o el Clash Royale. En España, también se han reportado problemas en las plataformas de entidades bancarias como BBVA o ING Direct, o en las de redes como Movistar u Orange.



Amazon dice que la mayoría de sus servicios se ha recuperado

Amazon Web Services (AWS) asegura que la mayoría de sus servicios se ha recuperado ya tras los errores detectados en una de sus regiones de EE. UU., que provocaron incidencias a miles de usuarios en todo el mundo. La mayor red de servidores en la nube del mundo ha informado este lunes de que está trabajando para lograr una resolución completa del servicio tras la caída que afectó a redes sociales, plataformas de juego, sistemas informáticos, webs y aplicaciones de todo el mundo. De momento, la mayoría de las peticiones a los servicios de AWS deberían estar tramitándose "correctamente", aunque se pueden detectar aún fallos debido a la acumulación de solicitudes en cola.

