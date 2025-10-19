En vivo
MUNDO  / Estas son las joyas que robaron del museo del Louvre y el fallo que cometieron los ladrones al huir

Estas son las joyas que robaron del museo del Louvre y el fallo que cometieron los ladrones al huir

El ministro de Interior de Francia destacó que las joyas sustraídas tienen "un valor patrimonial e histórico incalculable". Uno de los objetos perdidos tiene más de 2.000 diamantes.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 19 de oct, 2025
Joyas robadas en París
Joyas robadas en París
AFP

