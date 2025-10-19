En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Presidente Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia sin decir de cuánto serán

Presidente Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia sin decir de cuánto serán

El mandatario ratificó el mensaje que publicó el senador Lindsey Graham. El anuncio se da tras los señalamientos que hizo el estadounidense contra su homólogo colombiano.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
AFP

