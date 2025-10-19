Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a Colombia, según senador de ese país

Luego de que Donald Trump dijera que retirará la ayuda financiera de Estados Unidos al gobierno colombiano de Gustavo Petro, al que calificó de "líder del narcotráfico" y conocerse un mortífero ataque contra una lancha supuestamente “afiliada” a la guerrilla colombiana del ELN, el senador Lindsey Graham reveló que el mandatario estadounidense “anunciará importantes aranceles contra el país de Colombia”.

El mandatario estadounidense se refirió a Petro como "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", en un nuevo capítulo de las diferencias entre ambos por el despliegue militar de Washington en el Caribe, cerca de Venezuela, donde han sido hundidas por lo menos siete embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, dejando cerca de 30 muertos.

En opinión de Trump, el narcotráfico es "el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo" a pesar de la ayuda estadounidense, cuyos pagos dijo que "dejarán de hacerse a Colombia" a partir de este 19 de octubre.



"Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", respondió Petro en su mensaje en X.

Por su parte, la Cancillería de Colombia rechazó lo que denominó una "amenaza directa contra la soberanía nacional" y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla.



Petro, quien ha sido crítico de Trump desde que, en agosto pasado, ordenó ese despliegue militar en el Caribe, dijo que su homólogo era "grosero e ignorante con Colombia" y lo invitó a leerse 'Cien Años de Soledad', de Gabriel García Márquez, para "aprender algo de la sociedad".

El mandatario colombiano insiste en decir que en su Gobierno se ha "reducido la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca a casi cero", por lo que, según la Cancillería, las acusaciones de Trump "constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del presidente".

"Sin la cooperación ganarán las organizaciones transnacionales dedicadas a la producción y comercialización de narcóticos y perderá toda la región", concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Noticia en desarrollo.