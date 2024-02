Frente a embajada de Israel en Washington piloto de EE. UU. se prende fuego

Un miembro en activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prendió fuego este domingo 25 de febrero frente a la embajada de Israel en Washington, informaron las autoridades, mientras medios locales aseguraron que protestaba por la guerra en Gaza.



Los equipos de emergencia acudieron al lugar poco antes de la una de la tarde en respuesta a una "llamada por una persona en llamas frente a la embajada israelí", según un mensaje en la red social X del Cuerpo de Bomberos de la capital estadounidense.

Al llegar se encontraron con que el fuego ya había sido extinguido por los agentes del Servicio Secreto, la agencia policial encargada de proteger a las autoridades políticas de Estados Unidos, los jefes de Estado visitantes y a otras figuras relevantes.

Según los bomberos, el hombre fue trasladado al hospital con "heridas críticas que ponen en peligro su vida".

Un portavoz de la Fuerza Aérea confirmó a la AFP que se trataba de un miembro activo de esa dependencia, pero no ofreció más detalles.

Un vocero de la embajada de Israel dijo, por su parte, que ningún miembro del personal había resultado herido en el incidente y que el hombre era "desconocido" para ellos.

Medios locales informaron que el sujeto, que vestía uniforme, aparentemente transmitía en directo en la red social Twitch, asegurando que "no será cómplice de genocidio" antes de rociarse con líquido.

A continuación, se prendió fuego mientras gritaba "¡Palestina libre!" hasta que cayó al suelo frente a la embajada de Israel, según los reportes.

La AFP no ha podido verificar inmediatamente las imágenes, mientras que el diario The New York Times informó de que la grabación fue retirada de Twitch.

El acto ocurrió en momentos que aumentan las protestas en Estados Unidos contra las acciones de Israel en Gaza, donde libra una guerra en represalia por el ataque sin precedentes perpetrado en su territorio el 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamás.

Ese día los milicianos mataron a 1.160 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

El número de muertos en Gaza por la respuesta de Israel se acerca a los 30.000, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, por lo que ha aumentado la presión internacional sobre Estados Unidos para que frene a su aliado Israel y pida un alto el fuego.