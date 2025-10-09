En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Presidenta Dina Boluarte será destituida en Perú? Partidos que la apoyaban piden moción de vacancia

¿Presidenta Dina Boluarte será destituida en Perú? Partidos que la apoyaban piden moción de vacancia

A seis meses de las elecciones generales, un considerable grupo de las fuerzas conservadoras que sostenían a la mandataria anunciaron sus intenciones de destituirla por incapacidad moral permanente para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Dina Boluarte.jpg
El cargo de la actual mandataria estaría peligrando a seis meses de las elecciones generales en el país. -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad