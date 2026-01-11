Donald Trump dice que Irán quiere "negociar" tras amenazar con acciones militares en ese país

Donald Trump afirmó el domingo que las autoridades iraníes quieren "negociar", después de que el presidente estadounidense amenazara con acciones militares en respuesta a la represión mortal de las protestas en la República Islámica.



¿Por qué hay protestas en Irán?

Las manifestaciones comenzaron hace dos semanas. Inicialmente se centraban en el aumento del costo de vida, pero con el tiempo se han transformado en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

De acuerdo con la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más masivas en Irán en los últimos tres años.

La organización no descarta que la cifra sea mayor debido al corte de internet, que dificulta la verificación. El balance anterior era de 51 fallecidos.



Trump no descarta intervención militar en Irán

"Los líderes de Irán llamaron" ayer, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, y añadió que "se está organizando una reunión (...) Quieren negociar".



Sin embargo, advirtió: "podríamos tener que actuar antes de una reunión", en referencia a una posible intervención militar.



Por su parte, el gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional por los "mártires", incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad que murieron durante las protestas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a participar el lunes en una "marcha nacional de resistencia" para denunciar la violencia que, según el gobierno, han ejercido los "criminales terroristas urbanos".

Estas protestas representan uno de los mayores desafíos para el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días entre Israel y la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara "dispuesto a ayudar" al pueblo.



EEUU analiza "opciones muy fuertes"

Trump afirmó el domingo que evalúa una posible acción militar en Irán: "Estamos considerando opciones muy fuertes" para responder a los reportes de represión a las protestas, dijo.

En caso de un ataque militar estadounidense, "tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos", advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

La declaración parece referirse a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

En Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que "todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía".

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB, el presidente Pezeshkian afirmó que "el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad".

Mientras tanto, la movilización continúa. Videos publicados en redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como Teherán y Mashhad, pese al bloqueo total de internet en el país.



Hospitales "abrumados"

El apagón de internet "ya ha superado las 60 horas (...) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes", afirmó este domingo Netblocks, organización que monitorea la ciberseguridad y la gobernanza de la red.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, asegura haber recibido "relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet".

Añadió que los hospitales están "abrumados", las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.



Detenciones "significativas"

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones "significativas" de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche, sin precisar cuántas ni revelar sus identidades.

El jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani, diferenció entre las protestas por dificultades económicas, que calificó de "completamente comprensibles", y los "disturbios", que en su opinión son "muy similares a los métodos de los grupos terroristas", informó la agencia Tasnim.

Teherán está prácticamente paralizado, constató un periodista de AFP. El precio de la carne casi se ha duplicado desde el inicio de las protestas y, aunque algunas tiendas permanecen abiertas, muchas otras han cerrado.

Reza Pahlavi, hijo del derrocado sah, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, llamó el domingo a las fuerzas armadas y empleados públicos a ponerse del lado del pueblo.

Afirmó estar dispuesto a regresar al país desde su exilio en Estados Unidos para liderar una transición democrática.

