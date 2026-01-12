Trump publica imagen en redes sociales declarándose "presidente interino de Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo 11 de enero en la red social Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" a fecha de enero de 2026.

Trump ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de polemizar, y la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de Estados Unidos. La declaración del mandatario no tiene ningún sustento legal sobre el país vecino de Colombia.



Este domingo, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, "en algún momento", y aseguró que EE. UU. "está llevándose muy bien con el liderazgo" del país tras la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, reiteró sus amenazas a Rodríguez y aseguró que "probablemente afrontaría una situación probablemente que la de Maduro" si no coopera con EE. UU.



"Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos", apostilló Trump, que pretende revitalizar el sector petrolero en Venezuela y comercializar parte de su crudo. Trump también habló sobre Nicolás Maduro, que fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas junto a su esposa Cilia Flores y trasladado a Nueva York con ella, donde están ambos acusados de narcotráfico y corrupción.

Afirmó que Maduro levantó su mano y se rindió, declarando que era "lo correcto", y que recibió información que no quiso revelar sobre la primera noche del líder chavista en el centro penitenciario de Brooklyn, conocido por sus duras condiciones. Asimismo, declaró su confianza en el juez que supervisa el caso contra Maduro, Alvin Hellerstein, de 92 años, en un tribunal federal de Nueva York.

"El caso es infalible", agregó el mandatario sobre la acusación de narcoterrorismo y otros delitos contra Maduro, a quien atribuyó la muerte de "millones y millones de personas", según la información del grupo de periodistas en el avión presidencial. El senador republicano Linsey Graham, presente en el avión, apostilló que Maduro "eligió desafiar a Trump y el Ejército estadounidense y su trasero está en la cárcel, donde merece estar".

Estados Unidos les pide a sus ciudadanos en Venezuela que salgan del país "inmediatamente"

El Gobierno de Estados Unidos alertó el pasado sábado, una semana después de la captura de Maduro, que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE. UU." y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" del país al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir "precaución" a los ciudadanos que están en el país suramericano.

"Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos", indica el aviso.

