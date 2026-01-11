Revelan nuevo video del momento cuando explotó avioneta de Yeison Jiménez: "Se fue en picada"

Revelan nuevos videos que fueron grabados momentos antes y durante el accidente en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto con cinco personas más, en el departamento de Boyacá. El Ministerio de Transporte indicó que la avioneta alcanzó a volar a baja altura, pero minutos después cayó, generando al menos dos explosiones.



Testigos relataron a las autoridades que, durante más de cinco minutos, el capitán de la aeronave en la que viajaban el artista y su equipo estaba realizando en tierra realizando pruebas de motores previos al despegue. El registro en video lo hicieron habitantes de la zona. Uno de ellos fue Gerson Bernate, quien grabó los momentos previos al despegue de la aeronave.

El habitante siguió con la mirada la trayectoria de la avioneta. Relató en Noticias Caracol que el despegue se dio, pero que el vuelo fue bajo y no logró tomar altura. Dijo que tenía “muchos nervios porque se estaba demorando mucho en despegar. Entonces, ahí me echaron pito porque yo estaba en la carretera grabando, me moví y yo seguí mirando desde la moto la avioneta que empezó a dar el giro y cuando vi que estaba dando giro a la derecha, ahí fue cuando de la nada se fue en picada hacia el suelo".



¿Quiénes murieron en accidente de Yeison Jiménez?

Minutos después, otro ciudadano registró el momento en que una nube gris irrumpió en el cielo tras escucharse el fuerte estruendo del impacto. Según testigos, estas imágenes correspondieron al accidente en el que fallecieron Yeison Jiménez y los otros cinco ocupantes de la avioneta: el capitán Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

El accidente aéreo se registró en la vereda Romitas, en límites entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.



Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la avioneta de Yeison Jiménez, reveló en Noticias Caracol detalles del siniestro y señaló que todo comenzó con un sonido extraño: “Nosotros lo único que pudimos observar fue que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha. Cuando ella hace el giro, se sintió un golpe duro, un primer estruendo. La avioneta se vino como hacia el piso y nuevamente hubo una aceleración que volvió y levantó vuelo y de ahí sí ya vino picada”.



Fue Panqueba quien grabó el primer video de la avioneta de Yeison Jiménez prendida en llamas tras la precipitación a tierra. Las imágenes muestran el vehículo incinerado.

En otro video publicado en redes sociales, el copiloto de la aeronave grabó una historia en la que se ve el momento cuando la avioneta iba a ascender y volar hacia su destino final: Marinilla, Antioquia, en donde Yeison Jiménez iba a dar un concierto en la noche del sábado.



Las tres investigaciones sobre accidente donde murió Yeison Jiménez

El Ministerio de Transporte, a través de un comunicado, informó que son tres las líneas de investigación en torno a las causas del accidente en donde murió el cantante Yeison Jiménez.

"Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista. En el lugar continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, que serán sometidos a análisis técnico especializado. La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez se libere completamente el área", informó el Ministerio.

Agregó que "la investigación se desarrolla a partir de tres líneas principales de análisis: el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes".

