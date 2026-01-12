En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El papa León XIV se reunió con la opositora venezolana María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV se reunió con la opositora venezolana María Corina Machado en el Vaticano

Este lunes se confirmó que la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió en el Vaticano con el papa León XIV.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
El papa León XIV se reunió con la opositora venezolana María Corina Machado en el Vaticano
El papa León XIV junto a la opositora venezolana María Corina Machado.
Cortesía/Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. La reunión de opositora y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana de hoy, pero como es habitual no se dieron más detalles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Donald Trump dice que Irán quiere "negociar" tras amenazas suyas de acciones militares en ese país
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
    AFP
    MUNDO

    Donald Trump dice que Irán quiere "negociar" tras amenazar con acciones militares en ese país

  2. Incendios forestales ya arrasaron con más de 15.000 hectáreas en la Patagonia, Argentina
    Incendios en la Patagonia -
    Redes sociales
    MUNDO

    Incendios forestales ya arrasaron con más de 15.000 hectáreas en la Patagonia, Argentina

El papa León XIV pidió el pasado viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas". El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Nicolás Maduro.

Lea: María Corina Machado arremetió contra Delcy Rodríguez: su gobierno será "absolutamente temporal"

Papa León XIV pide respeto por la voluntad del pueblo venezolano

El papa León XIV pidió el pasado viernes que se busquen soluciones pacíficas a la situación en Venezuela alejadas de "intereses partidistas" y subrayó que el tráfico de drogas es una de las principales causas de la crisis que afecta al país. En su intervención, el sumo pontífice expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe y otras zonas de la costa americana, e insistió en la necesidad de buscar soluciones políticas pacíficas a la situación actual, "teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas".

Publicidad

"Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia", afirmó.

El pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana recordó a los dos primeros santos venezolanos que él mismo canonizó el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, destacando que pueden servir de "inspiración" en estos tiempos. "De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años", añadió.

Publicidad

Lea: Estados Unidos les pide a sus ciudadanos en Venezuela que salgan del país "inmediatamente"

Sobre las causas de la situación en Venezuela, León XIV aseveró que el tráfico de drogas es, "sin duda", uno de los motivos principales, calificándolo como una "lacra para la humanidad" que requiere un compromiso conjunto de todos los países para erradicarlo y "evitar que millones de jóvenes de todo el mundo se conviertan en víctimas del consumo de drogas".

"Junto a estos esfuerzos, debe haber una mayor inversión en desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo para personas que, en muchos casos, se ven envueltas en el mundo de las drogas sin saberlo", concluyó. También citó otras crisis de la región, como la "desesperada situación en Haití", marcada por "múltiples formas de violencia, desde la trata de personas hasta el exilio forzoso y los secuestros".

"En este sentido, espero que, con el apoyo necesario y concreto de la comunidad internacional, el país pueda adoptar lo antes posible medidas necesarias para restablecer el orden democrático, poner fin a la violencia y lograr la reconciliación y la paz", concluyó

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

María Corina Machado

Papa León XIV

Venezuela

Crisis en Venezuela

Vaticano

Ciudad Del Vaticano

Publicidad

Publicidad

Publicidad