Habla el padre de Eliana Bigoni, colombiana asesinada en Texas: “Que se haga justicia”

Mientras que en Estados Unidos se adelanta investigación sobre la muerte de Eliana Bigoni, su familia en Colombia llora la muerte de esta mujer que echó raíces en Texas; la misma tierra donde habría sido asesinada por su esposo, Jake Bigoni. Su padre, Mauricio Rojas, solo pide que todo el peso de la ley caiga sobre el hombre que un día contrajo nupcias con su hija y que hoy es señalado de arrebatarle la vida. Dice que no encuentra más palabras, pero le sale natural clamar por justicia y recordar los planes que quedaron pendientes con ella.

Eliana era madre de dos hijos de 5 y 12 años. En Estados Unidos se dedicaba al negocio de la finca raíz. Según sus redes sociales, se casó con Bigoni en 2020. Seis años después, la pareja habría estado tramitando el divorcio en un proceso que no concluía para el momento de su muerte. El pasado 12 de agosto, los allegados de Eliana le perdieron la pista después de que ella se acercara al apartamento de Jake para recoger a sus hijos y llevarlos a la escuela. Antes de entrar, habló con alguien cercano por seis minutos y con quien se encontraría a las 8:30 a. m., pero la colombiana nunca llegó al encuentro acordado. La persona llamó preocupada a las autoridades para pedir que verificaran el estado de la mujer. Según la ubicación de su celular, que Eliana compartía con su mamá y amigas, estaba aún en el apartamento de su pareja. Pero era extraño, lo que era un encuentro de 15 minutos se convirtió en horas vacías y desesperantes en las que no se tenía respuesta de ella. Horas más tarde, encontraron su cadáver.



Habla el padre de Eliana: “Que se haga justicia”

Mauricio Rojas, padre de Eliana, habló con Telemundo 39 días después de confirmarse la muerte de la colombiana. Desde su país de origen, don Mauricio aseguró que Jake “asesinó a su hija” y pide que “se haga justicia y que todo el peso de la ley le caiga encima”. Asegura que no tiene palabras para describir a personas como Jake. “¿Cómo van a cometer un delito de esa naturaleza? Es algo inaudito”, cuestionó.

Este padre desconoce cómo son las penas para feminicidio en Dallas y recordó que en Colombia son “más duras”. Pero, con dolor, recordó que su hija estaba muy animada de viajar de vuelta a Colombia para ver a alguien muy importante que recién había llegado a la vida de su familia: “Nació mi nieto hace poco y ella tenía ganas de conocerlo”.



Así descubrieron el cuerpo de Eliana

Uniformados de la zona visitaron el apartamento de Bigoni tres veces tras recibir el llamado de alerta. A las 10:30 a. m., el ciudadano les dijo que sí había estado en su apartamento, pero que no sabía dónde podía estar ahora. Los policías volvieron a las 10:44 a. m. cuando vieron unas anotaciones que decían “creo que alguien ha resultado herido o muerto” y “el hijo dijo que ella está muerta”.

Finalmente, la Policía recibió una llamada de la madre del propio Jake Bigoni, quien reveló a las autoridades que su hijo le había dicho que Eliana estaba muerta y que tuvieron una pelea. Para la tercera visita, los agentes capturaron al ciudadano y registraron el apartamento. En el garaje encontraron un Hyundai Genesis; en su baúl estaba el cuerpo de Eliana en una postura anormal.

María Paula Rodríguez Rozo

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