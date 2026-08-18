Las pistas de asesinato de colombiana: hallaron su cuerpo en el baúl del carro del esposo

Un caso de presunta violencia doméstica conmociona a Texas, las autoridades revelaron los detalles detrás del presunto feminicidio de Elaina Alexandra Bigoni, de 34 años. La mujer colombiana estaba en proceso de divorcio cuando fue asesinada en el apartamento de su esposo, Jake O'Brien Bigoni, de 37 años. Según lo que se conoce hasta el momento, los hijos de la pareja, de 2 y 5 años, estaban en la vivienda cuando ocurrió el crimen.

El miércoles 12 de agosto, la alarma se encendió cuando Eliana no asistió a un desayuno con una amiga programado para las 8:30 a. m. Tampoco recogió a sus hijos para llevarlos a la escuela esa mañana, lo que preocupó a su círculo cercano, que no lograba contactarla. Prevenida por conductas previas violentas de su esposo, Eliana había compartido su ubicación GPS en tiempo real con su madre y una amiga. El GPS marcó su última ubicación: los apartamentos The Parker, en la cuadra 4700 de Charles Place, donde residía su esposo. Ante el silencio absoluto, una llamada a la policía solicitando una verificación de bienestar (welfare check) dio inicio a la investigación.

Cuando los oficiales llegaron al apartamento poco después de las 10:20 a.m., Jake Bigoni abrió la puerta con una notable mancha húmeda en su camiseta, alegando de manera sospechosa que "estaba limpiando la casa". Con total frialdad, mintió asegurando que su esposa estuvo allí más temprano para recoger a uno de los niños que se sentía enfermo, pero que ya se había ido y desconocía su paradero.



Mientras la policía seguía en el lugar intentando ubicar a la colombiana, recibieron información de una persona que alertó que Jake había llamado a su madre 30 minutos antes confesando: "Tengo algo que decirte. Está muerta. Tuvimos una pelea y está muerta". Tras conocerse esta confesión, los oficiales detuvieron a Bigoni, quien respondió evasivamente: "¿Por qué hacen esto?". Al inspeccionar la camiseta de Jake, los investigadores notaron que la mancha era de color marrón rojizo y correspondía a sangre. En el garaje adjunto, las autoridades registraron un Hyundai Genesis blanco y abrieron el baúl. Allí descubrieron el cuerpo sin vida de Eliana en una posición no natural, con graves heridas en el rostro y la cabeza, sangre seca y hematomas consistentes con una violenta agresión física. Además, los peritos encontraron una gran cantidad de sangre y salpicaduras dentro de la vivienda.



¿Cómo habría sido la línea de tiempo del día del crimen?

08:30 a.m.: Eliana no asiste a su desayuno programado con una amiga. Debía recoger a sus hijos de 2 y 5 años para la escuela, pero nunca llega.

Mañana (Antes de las 10:00 a.m.): Eliana llega al apartamento de Jake en The Parker Apartments, según confirma su ubicación GPS compartida. Se presume que en este lapso ocurre la agresión mortal.

Aprox. 09:50 a.m.: Treinta minutos antes del control policial, Jake llama a su madre por teléfono confesando: " Tuvimos una pelea y está muerta ".

". 10:20 a.m. - 10:30 a.m.: La policía de Plano llega para la verificación de bienestar. Jake abre la puerta con una mancha de sangre en su camiseta y miente sobre la supuesta salida de Eliana.

Aprox. 10:40 a.m.: La policía es alertada de la llamada confesional de Jake a su madre y lo detiene de inmediato.

Minutos después: Los oficiales registran el garaje, hallando el cuerpo de Eliana en el baúl del auto. Los menores, presentes durante la tragedia, son rescatados ilesos.

Jake Bigoni fue recluido en la cárcel del condado de Collin. Inicialmente enfrentó cargos por abuso de cadáver, pero el jueves 13 de agosto se emitió una orden de arresto por homicidio en primer grado. El acusado permanece recluido sin derecho a fianza mientras la Unidad de Delitos Contra Personas de Plano continúa investigando. La Oficina del Forense aún no determina la causa oficial de muerte.

