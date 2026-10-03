Con el ejemplo de la colombiana Diana Trujillo, la NASA busca a sus próximos directores de vuelo

Desde 2024 la colombiana Diana Trujillo es directora de vuelo del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Estados Unidos. En un video compartido por la agencia estadounidense, con unas palabras dadas por la colombiana, se dio a conocer que buscan a nuevos directores de vuelo para las siguientes etapas de la exploración espacial.



La ingeniera aeroespacial, quien también fue supervisora técnica del grupo para la planificación de secuencia y ejecución y jefe táctica de misión para el rover Mars Perseverance, comenzó explicando cómo entendió lo que significa ser un explorador espacial. "Permítanme comenzar diciendo que sé que no es ninguna sorpresa que Marte sea un planeta muy querido para mí. Porque Marte me ayudó a entender lo que significa ser un explorador. Explorar este mundo desconocido, tomar panorámicas del hermoso paisaje. Y luego encontrar ingredientes clave que demostraron que Marte en algún momento pudo haber sustentado vida", dijo.

La colombiana recordó las imágenes que vio del planeta Tierra a la distancia a través "de los ojos del rover" en Marte y aseguró que eso la convirtió en la exploradora espacial que es hoy. "Tal vez una de las lecciones más importantes que aprendí durante el viaje fue el poder que proviene de trabajar junto con un grupo de personas que comparten la misma pasión por las exploraciones. Como equipo, aprendemos cómo pensar como exploradores, cómo considerar las ideas locas, cómo ser sinceros entre nosotros, cómo desafiarnos mutuamente, cómo buscar la verdad mientras nos desafiamos mutuamente, y cómo mantenernos enfocados en lo que podíamos hacer y no en lo que no podemos hacer", añadió.

Publicidad

La ingeniera también aseguró que "este es el equipo que escribirá el próximo capítulo en la historia de la humanidad, llevándonos de regreso a la luna, a Marte y más allá. Somos audaces. Estamos unidos. Somos exploradores. Somos una familia. Somos mamás, papás, hijos, hijas. Somos ingenieros, científicos. Somos una comunidad de exploradores. Las palabras nosotros somos hablan de comunidad, de quiénes somos como personas, de lo que valoramos, de lo que hemos pasado para convertirnos y lo que podemos hacer juntos".



Convocatoria de la NASA 2026: cómo aplicar para director de vuelo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) abrió un nuevo proceso de selección para el prestigioso cargo de director de vuelo. Conozca los requisitos, las fechas límite y el paso a paso para postularse a esta oportunidad laboral en Estados Unidos.



La NASA ha lanzado una búsqueda oficial para reclutar a los próximos líderes que ocuparán uno de los puestos más prestigiosos y vitales en el ámbito de los vuelos espaciales tripulados. Se trata de las vacantes para director de vuelo en el área de control de misión, un rol fundamental para consolidar el liderazgo en la exploración espacial humana. Según la entidad oficial, los seleccionados tendrán la enorme responsabilidad de dirigir las próximas misiones Artemis a la Luna, las operaciones actuales en la Estación Espacial Internacional (EEI) y, en el futuro a largo plazo, las primeras exploraciones tripuladas al planeta Marte.



Emily Nelson, jefa de directores de vuelo de la agencia, explicó la magnitud de esta convocatoria: “Estamos en un momento apasionante y decisivo, ya que seguimos dando soporte a las operaciones en la Estación Espacial Internacional mientras construimos la próxima etapa de los vuelos espaciales tripulados [...]. Alcanzar estos ambiciosos objetivos requiere directores de vuelo que sean expertos en integración, capaces de reunir una amplia variedad de equipos y disciplinas en un esfuerzo de misión claro y unificado”.



Fechas, horarios y días clave

Para los profesionales interesados en aplicar a esta oferta de empleo de la NASA, los plazos son estrictos y no admiten prórrogas. Tenga en cuenta el siguiente cronograma oficial:



Cierre de inscripciones: El plazo máximo para presentar las solicitudes a través del portal oficial es el próximo lunes 12 de octubre .

El plazo máximo para presentar las solicitudes a través del portal oficial es el próximo . Anuncio de resultados: La NASA tiene previsto anunciar a los candidatos seleccionados antes de que termine el año 2026 .

La tiene previsto anunciar a los candidatos seleccionados . Período de formación: Tras la selección, los nuevos ingresos iniciarán un ciclo de amplia formación en control de vuelo de manera inmediata para asumir sus funciones operativas.

En 2024, Diana Trujillo comenzaba su primer turno como directora de vuelo de @NASAJohnson. 🚀



Ahora, tú podrías unirte a este equipo de líderes de misiones tripuladas. Aprende más sobre esta convocatoria: https://t.co/k6Vzg4MG0X pic.twitter.com/QclrwJuR6G — NASA en español (@NASA_es) October 2, 2026

Publicidad