En solo una semana, el mundo estuvo frente a la caída del sistema de Microsoft y el parón de aviones en todo Estados Unidos por problemas de tecnología. Google lanzó recientemente una alerta sobre una nueva generación de ciberataques con inteligencia artificial. El avance agigantado de esta herramienta ahora la haría capaz de detectar fallas y atacar los sistemas vulnerables, lo que abre un interrogante: ¿el mundo podría estar ante una guerra híbrida y la posible caída de grandes compañías mundiales?



José Pino responde a esta pregunta y da detalles sobre el avance que ha tenido la tecnología. Él es un hacker colombiano, nacido en Tumaco, que aprendió sobre tecnología de manera autodidacta y hoy hace parte de la élite de ciberseguridad. Y es que, por un lado, el Gobierno de Estados Unidos descarta tajantemente que las fallas en sistemas se traten de ataques cibernéticos.

“Estamos básicamente empezando una guerra híbrida”, dijo Pino de plano en la entrevista con Blu Radio. “Algunos de estos eventos que todas las personas han estado presenciando, deben ser algunos simulacros para básicamente testear cuál es el nivel de seguridad en ciertos puntos de los Estados Unidos, como por ejemplo, los sistemas de navegación aérea, los sistemas de radio, los sistemas de comunicación, los sistemas de energía y sobre todo también los sistemas que básicamente componen la mayoría de la infraestructura de Internet, como lo es Microsoft, Apple, entre otros”.

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Una de las hipótesis que se manejan, además del simulacro, es que las empresas estarían enfrentándose a las caídas de sus sistemas para saber cómo actuar ante un eventual caso real de hackeo. “Cuando vemos lo de Microsoft, donde Microsoft básicamente recibe un ciberataque simultáneo a más de 2.000 cuentas, que es una locura. Es algo que solamente la inteligencia artificial en la actualidad puede lograr. Claramente, a modo de seguridad y prevención, Microsoft hace shutdown a sus sistemas, o sea, los desactiva. Y es algo a lo que vamos a estar experimentando constantemente los seres humanos, de que la mayoría de los servicios que utilizamos constantemente se caigan”.



Pino advierte que en el próximo año podrían verse más ataques totalmente autónomos y podría ser difícil contenerlos. De hecho, lo que ha ocurrido en Europa es la muestra de que el mundo podría no estar preparado para estos escenarios. Corea del Norte, según el experto, tiene la capacidad de ejecutar los ciberataques “de forma descarada debido a todo su armamento a nivel nuclear”.



La presencia de inteligencia artificial acelera lo que Pino denomina como “las guerras frías cibernéticas”, un conflicto que lleva años desarrollándose, pero que emerge en pleno auge de esta herramienta. “Se están descubriendo nuevas vulnerabilidades que solo la inteligencia artificial puede descubrir (...) en la actualidad podemos definir que todo el software construido en los últimos 26 años es completamente vulnerable porque ha sido creado con humanos, por ende tiene errores”. En pocas palabras, en el presente puede resultar muy fácil vulnerar un sistema en cuestión de minutos. “Internet no está preparado”.

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El hacker explica que actualmente la IA es usada por actores humanos maliciosos, pero también hay inteligencia que se va a “encargar de proteger los activos y el bien humano”.

María Paula Rodríguez Rozo

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