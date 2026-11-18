Los principales responsables de seguridad nacional de Estados Unidos comparecieron este miércoles ante el Congreso y afirmaron que no tienen constancia de ciberataques coordinados contra el país, luego de los últimos fallos informáticos que han afectado el control de tráfico aéreo o a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), además de las operaciones de diversas empresas.



"En este momento, no existe indicio alguno de que haya actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de esos incidentes", explicó Christopher Raia, subdirector del FBI, en relación con los incidentes de la última semana ante el comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Tanto el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, como el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, insistieron en el mensaje transmitido por Raia, tal y como vinieron haciendo otros representantes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que han apuntado a simples fallos de telecomunicaciones.

¿Cuáles son las fallas tecnológicas que han puesto en jaque a Estados Unidos?

Varias fallas tecnológicas afectaron a Estados Unidos, pero también repercutieron a nivel global. La primera ocurrió por cuenta del error que bloqueó los despegues de aviones comerciales en todo el país durante cuatro horas el pasado viernes. También se presentó el que afectó a la red de mensajes clasificados de la NSA el martes. Distintos problemas informáticos recientes paralizaron el sistema global de correo electrónico que ofrece Microsoft o los servicios de la aerolínea United Airlines y de varios grandes bancos estadounidenses.

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En medio de la debacle tecnológica que sufrieron los importantes sistemas, Clayton afirmó a los legisladores que tiene “un nivel de confianza muy alto” en que esta serie de interrupciones en los sistemas no son resultado de un supuesto ciberataque, sino que todas tuvieron causas distintas que no tienen rasgos característicos de un atentado digital contra los sistemas. “Se trata de causas diferentes”, señaló Clayton. “Hemos analizado tanto el ámbito gubernamental como el sector privado… ¿Cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos que se han utilizado anteriormente para este tipo de actividades (de piratería informática)? ¿Observamos alguno de ellos en este caso? No los vemos”, cita el medio CNN.

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A su vez, Mullin alabó el rol y la respuesta ante amenazas de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA), pero señaló, tras decir en junio que el ente debería contratar a 600 funcionarios adicionales, que convendría aumentar su plantilla y que el Congreso permita realizar esas contrataciones.



Los tres altos funcionarios defendieron, a su vez, la necesidad de que el Congreso renueve la disposición —la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA)— que permite a Estados Unidos llevar a cabo vigilancia electrónica contra personas que no son ciudadanos estadounidenses y se encuentran fuera del país sin necesidad de una orden judicial individual tradicional.

"Sin la sección 702 de la FISA, pasamos de poder realizar tareas en cuestión de minutos u horas a necesitar días o semanas. Eso representa un peligro para el pueblo estadounidense", explicó Mullin sobre la necesidad de renovar la disposición antes de marzo.

María Paula Rodríguez Rozo

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