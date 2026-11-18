El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Colombia este miércoles 18 de noviembre, a las 5:05 p.m., para cumplir una agenda oficial que incluye una reunión con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora.



La llegada del funcionario estadounidense se produce después de su visita a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y anunció la reanudación de la cooperación técnico-militar entre ambos países, suspendida desde 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez.

Hegseth fue recibido en Colombia con honores militares, en el marco de una visita que busca avanzar en los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa entre Bogotá y Washington.

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Fue recibido por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, en compañía de miembros de la fuerzas militares.



#ATENCIÓN | Ya llegó a Colombia Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Durante su visita se reunirá con autoridades de defensa del país para abordar temas de cooperación bilateral en seguridad y operaciones de las Fuerzas Militares. Además, se anunciará la entrega… pic.twitter.com/YGNLDV3q0H — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 18, 2026

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CON INFORMACIÓN DE EFE